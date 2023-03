Christian Estrada: ellas son todas las novias que ha tenido el galán de realitys

Christian Estrada acaba de confirmar que comenzó un romance con Alicia Machado, ex reina de belleza y celebridad de televisión. La noticia ha causado mucha conmoción en redes sociales y en el medio artístico debido a que recientemente ha tenido polémicas relaciones que lo han colocado en el ojo del huracán y que ahora ponen en duda la sinceridad de sus noviazgo con la ganadora de La Casa de los Famosos primera temporada.

Estrada es un modelo y actor que se dio a conocer debido a su participación en diferentes realitys, como por ejemplo: "The Bachelorette", "Bachelor in Paradise" y "Guerreros 2020", en este último su fama explotó debido a que fue uno de los favoritos de la competencia. Asimismo, trabajó en algunas telenovelas “Por amar sin ley” y “Mi adorable maldición”, protagonizada por Renata Notni y Pablo Lyle, que hoy se encuentra en una cárcel de Estados Unidos por homicidio involuntario.

Frida Sofía

El modelo no sólo se ha dado a conocer por su participación en competencias televisivas, también por sus polémicos romances, como el que tuvo con Frida Sofía, la única hija de Alejandra Guzmán. La pareja comenzó a salir en 2018, y la joven nieta se veía muy enamorada, pues no se separaba del actor. Sin embargo, todo terminó de una forma trágica debido a que la nieta de Silvia Pinal acusó que su mamá tuvo una relación sentimental con su exnovio.

Foto: Especial

En una entrevista, Frida indicó que "La reina de corazones" tuvo un romance con su novio, por lo que cuando lo descubrió decidió terminar con él y se alejó de la cantante. Asimismo, indicó que se embarazó de Christian, pero que lo perdió, lo que le ocasionó una gran depresión. "Sí tuve un aborto, es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque yo siempre he querido una familia, y me emocioné mucho".

Ferka Quiroz

A pesar de las advertencias de la hija de Alejandra Guzmán, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, inició una relación con el modelo y actor. Los artistas comenzaron a salir cuando trabajaron juntos en "Guerreros 2020" y su romance inmediatamente fue muy rápido, pues al siguiente año, en 2021, las celebridades le dieron la bienvenida a su primer hijo Leonel, al que ahora, muestran en redes sociales.

Foto: Especial

Cuando se encontraban en el reality "Inseparables", comenzó a correr el rumor de que estaban teniendo una crisis, aunque lo negaron, posteriormente confirmaron que habían terminado su relación. En un principio aseguraron que tenían una relación cordial, hasta que Estrada intentó huir con su hijo, lo que provocó un escándalo mediático. Desde ese momento, Ferka ha revelado los supuestos abusos que sufrió en la relación y que no le ha pagado una pensión justa a su hijo.

Alicia Machado

Esta semana, Alicia Machado compartió algunas fotos con Christian Estrada en sus historias de Instagram, sin embargo, al poco tiempo las eliminó, sin embargo, sus fans lograron captarlas y reproducirlas en otras plataformas digitales. Ante las sospechas de su supuesto romance, el periodista Gustavo Adolfo Infante contactó al modelo y sorpresivamente la que contestó el teléfono fue la ex Miss Universo venezolana, que confirmó que está con el galán de realitys.

Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

"La estoy pasando fatal": Christian Estrada pide ver a su hijo pero Ferka insiste en que él está haciendo show