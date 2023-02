Pablo Lyle es sentenciado a 13 años por homicidio involuntario

Este 3 de febrero el actor Pablo Lyle recibe su sentencia tras ser declarado culpable por homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, quien falleció el pasado 2019 después de recibir un golpe por parte del actor. Mientras la fiscalía pedía la pena máxima para el histrión mexicano, es decir 15 años, la defensa solicitó poco más de un año.

16:40

El actor Pablo Lyle fue sentenciado a pasar 5 años en una prisión estatal, mientras tendrá 8 de libertad condicional, para hacer un total de 13. La jueza dio la posibilidad de una apelación a la sentencia. Además prestará 500 horas de servicio comunitario y tomará cursos de control de ira.

16:20

La Corte considera y la evidencia muestra que la confrontación verbal y que lo que hizo el señor Lyle fue un acto de violencia: "He considerado y leído todas mis notas, escuchado todos los audios y analizado toda la información proporcionada, este es un lamentable ejemplo de algo que ha ido muy lejos y creo que el señor Lyle tuvo una segunda oportunidad y no la aprovechó, tiene que responder por sus acciones", aseveró la jueza.

15:50

La jueza aseguró "Esta es de las decisiones más difíciles, quiero que la gente entienda por qué hago estas preguntas, porque queremos que se defienda la ley", aseguró para dar la palabra a la defensa legal de Hernández, quien aseguró que "Sea cual sea la sentencia que tomé su señoría pues ese es el resultado, no podría ser peor, alguien ya perdió la vida", puntualizó.

15:20

La defensa del actor presentó un argumentó para reducir la sentencia: "Mi cliente no se bajó del vehículo para buscar un pleito, se bajó para defender a su familia, él se baja del auto como recordará su señoría para tratar de volver al vehículo porque él auto estaba en movimiento sin nadie al volante, en este momento el pasó a ver al señor Hernández como un peligro para su familia", aseveró el defensor legal del mexicano.

2:48 pm

Retoman el juicio y Juan Hernández Jr, hijo de la víctima, hará un resumen de los videos que iba a presentar la fiscalía. Indicó que el clip lo hicieron con la intensión de que todos supieran como se siente la familia, la cual en su mayoría vive en Cuba.

La familia muestra un video con mensajes de la familia de Hernández Foto: Captura de pantalla

2:38 pm

La fiscalía pide unos minutos debido a que no puede presentar un video de declaraciones por parte de la familia de Hernández. La jueza abandona la sala, al igual que Pablo Lyle.

2:15 pm

La defensa pide una reducción de la sentencia. Destacan que el actor ha tenido una vida ejemplar y este es un hecho aislado, en el que actuó tratando de defender a su familia. Sus abogados piden que sólo sea la sentencia de un año y un día.

2:10 pm

Pablo Lyle habla para la juez y la familia de la víctima. "Le ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida. Con todo mi corazón lo siento mucho", dijo el actor para los seres queridos de Hernández, a quienes también aseguró que nunca tuvo la intensión de hacer perder la vida al señor. Admitió que no hay nada que pueda hacer para devolverle y que rezará por él.

Pablo Lyle se disculpa con la familia Foto: Captura de pantalla

2:00 pm.

La esposa del actor, Ana Araujo también habla ante la jueza para revelar lo que pasó cuando Pablo Lyle se enteró que el señor Juan Ricardo Hernández había fallecido. La estrella mexicana rompe en llanto cuando su pareja le dice que está orgullosa de él debido a que ha soportado las críticas por esta acción, la cual aseguró no lo define como persona y el gran corazón que tiene.

Pablo Lyle rompe en llanto cuando su esposa habla ante la jueza Foto: Captura de pantalla

1:47 pm

Silvia Lyle pasa ante la jueza para dar testimonio de la personalidad de su hermano: "Hoy yo quiero de tener la oportunidad de compartir lo que han sido estos 4 años para Pablo y para nosotros para familia". La hermana del actor indicó que han rezado por la víctima: "Esto no es un teatro, esto no es porque hemos llegado a este punto de la sentencia". "Solo a través de la paz y el amor vamos a poder tener paz en nuestro corazón", dijo al dirigirse a la familia de la víctima, "pero la paz no la vamos a encontrar con más dolor y más venganza", agregó.

La hermana de Pablo Lyle se dirige a la familia Foto: Especial

1:35 pm

La defensa del protagonista de películas toma la palabra y presenta testimonios por parte de personas cercanas. Lucas Delfino, el cuñado de Pablo Lyle y testigo, fue el primero en hablar ante la jueza y recordar el suceso. "Espero desde el fondo de mi corazón que puedan encontrar paz algún día".

1:24 pm.

Entra la jueza Marisa Tinkler Méndez a la sala, para escuchar a la fiscalía y algunas de declaraciones de los familiares. La defensa también presentará las mociones. Los familiares de la víctima insisten que quieren entre 9 a 15 años de prisión para Lyle. Asimismo, solicitan la pena máxima de 15 y no quieren la libertad condicional debido a las acciones del acusado, quien golpeó al hombre que tenía 63 años.

La familia pide la máxima de 15 años Foto: Captura de pantalla

1:00 pm

Pablo Lyle entra a la sala para esperar su sentencia tras ser encontrado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Antes de que llegue el juez a el actor conversa con sus asesores legales y su familia que está apoyándolo desde las butacas. El artista viste una prenda en color vino y se ve preocupado.

Pablo Lyle habla con sus asesores legales Foto: Especial

Pablo Lyle es sentenciado a prisión en Miami

Este 3 de febrero el actor Pablo Lyle recibirá una sentencia tras ser declarado culpable por homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, de 63 años. En punto de las 1:00 pm (hora de México) se conocerá cuántos años pasará en una cárcel de Miami, en Florida, Estados Unidos. Diferentes medio ya se encuentran en el lugar cubriendo la noticia para traer en vivo lo que dicte el juez.

El actor, de 35 años, se encuentra detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) de Miami-Dade, debido a que el año pasado la la jueza Marisa Tinkler Méndez lo declaró culpable de la muerte del hombre de origen cubano, pues tras una pelea por un problema de tránsito el histrión lo golpeó dejándolo inerte en el suelo, a pesar de que fue llevado al hospital, días después perdió la vida, por lo que enfrentó cargos por homicidio involuntario.

A pesar de que los abogados del protagonista de "Mirreyes vs Gódinez" intentaron que se hiciera otro juicio, la magistrada de distrito circuito consideró que los argumentos de la defensa no justificaban la realización de otro proceso legal. Ante este rechazo, las esperanzas de que Lyle saliera en libertad culminaros, ahora enfrenta entre 9 a 15 años de cárcel.

Noticia en desarrollo...