Yailin “La más viral” recibe amenazas de muerte por mujer que la acusa de robo

Mujer amenaza en redes sociales a Yailin 'La más viral' de dispararle en la cabeza Instagram @yailinlamasviralreal

La polémica ha sido una constante en la carrera de Yailin “La más viral” y tras ser señalada de golpear a una conductora de espectáculos aún embarazada, ahora es ella quien estaría en riesgo luego de que una mujer que se hace llamar “La Lominera” compartiera un video en el que dice buscar venganza y amenaza de muerte a la cantante asegurando que está dispuesta a dispararle en la cabeza.

Hace tan sólo unas semanas la intérprete de “Chivirika” celebró el nacimiento de Cattleya, la hija que tiene en común con Anuel AA, y aunque todo parecía mejorar luego de que el reguetonero anunciara su separación medios en República Dominicana dieron a conocer el clip donde una mujer amenaza a Yailin por haberle robado mientras trabajaba en su cabaret antes de que ganara popularidad como cantante.

Yailin "La más viral" recibe amenazas de muerte. Foto: IG @yailinlamasviralreal

“A ti, Yailin ‘La más viral’, o me buscas todo lo que me robaste en el cabaret o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi 9 milímetros en la cabeza”, advierte la mujer denominada “La Lominera” que también aseguró estar “loca” y haber matado a un hombre en el pasado, además de mencionar que no teme ir presa.

Abogado confirma amenazas

La mujer no ofreció más pruebas sobre las acusaciones que lanzó contra Yailin “La más viral”, pero sus amenazas causaron pánico en la cantante y de inmediato recurrió a las autoridades y en Instagram su abogado, Andrés Toribio, confirmó que ya existe una demanda contra la agresora.

“Sobre las amenazas que nuestra cliente recibió hace unos días, se está trabajando con la querella y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT) fue puesto en conocimiento”, se lee en el comunicado compartido por el equipo legal de la cantante en redes sociales.

Hasta el momento la aún esposa de Anuel AA no ha dado declaraciones sobre las amenazas que recibió, pero fanáticos han dejado de lado la controversia que la rodea para extornarle su total apoyo. Aunque algunos usuarios le han recomendado salir del país para evitar que le hagan daño, todo hasta que se solucione el proceso legal contra “La Lominera”.

