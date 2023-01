Yailin “La más viral”: revelan que la esposa de Anuel AA fue golpeada estando embarazada

Yailin “La más viral” se encuentra una vez más en medio de la polémica, aunque esta vez debido una denuncia que hay en su contra por haber golpeado a una presentadora de espectáculos en un salón de belleza. En medio de estas acusaciones, se reveló un documento con el que certifican que la cantante también fue agredida y muestran fotografías de las heridas que tiene en sus manos como resultado del enfrentamiento.

De acuerdo con la denuncia retomada por diversos medios en República Dominicana, todo ocurrió el pasado 19 de enero cuando la cantante llegó al salón de belleza “Riva Hair Center” ubicado en Sambil para confrontar a Nelsy Maglene Feliz Ferreras, conocida como Fogón o Mey Feliz, por haber hablado mal de ella y “difamarla”. En medio de la discusión, indican, Yailin lanzó su celular a la cabeza de la conductora para después golpearla apoyada de su hermana, Kimberly, y otras dos mujeres.

Revelan que Yailin fue agredida estando embarazada. Foto: FB @ReconocidosRD

Aunque esta versión de la presentadora de espectáculos ante las autoridades contradice la de Jorgina Guillermo Díaz, como es el nombre de pila de la reguetonera, pues indicó que fue golpeada sin importar que está embarazada y su declaración estaría reforzada por un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el que se muestran los golpes que tiene en las manos.

Denuncian a Yailin “La más viral”

Tras la pelea, Mey Feliz acudió ante las autoridades para denunciar a la intérprete de “Chivirika” y su hermana, la modelo “Mami Kim”, por agresión física y señala que las lesiones en las manos de la cantante se deben a que ella intentó sostenerla para evitar agredirla ante su avanzado embarazo.

“Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños y me rasguñaban”, se lee en la declaración de la presentadora que fue compartida por los medios de comunicación en República Dominicana.

Además, Mey Feliz señaló que la hermana de Yailin se habría burlado de ella en redes sociales tras el enfrentamiento, pues compartió una fotografía en la que muestra cómo perdió dos uñas luego de haberla golpeado, aunque no da más detalles al respecto: “dos uñas menos pero feliz”.

Denuncian a Yailin "La más viral" y su hermana por presunta agresión física. Foto: IG @mamikimreal1

