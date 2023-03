¿Balearon a Natanael Cano en Cancún? La verdad detrás del ataque a tiros a una camioneta relacionada con el cantante

Durante las últimas horas el nombre de Natanael Cano ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que trascendió que sufrió un ataque armado a bordo de su camioneta cuando se encontraba circulando por las calles de Cancún, Quintana Roo, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la entidad ubicada en el Caribe Mexicano ya reveló toda la verdad en torno a estos hechos y dejaron en claro, que, por ahora, no hay evidencia que indique que alguna personalidad del medio artístico estuviera involucrada en estos hechos.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Natanael Cano sí estuvo presente en Cancún, Quintana Roo el pasado fin de semana pues realizó un viaje a la playa para celebrar de manera anticipada su cumpleaños número 22 y diversos medios locales señalaron que acudió a un centro nocturno con un grupo de amigos, donde habría protagonizado una pelea que derivó en una persecución entre ambos bandos, no obstante, se reportó que el sonorense habría sacado la peor parte pues su lujosa camioneta fue localizada abandonada, con las llantas ponchadas y con impactos de bala que no lograron atravesar el blindaje del vehículo.

Así quedó la supuesta camioneta de Natanae Cano. Foto: Especial

Cabe mencionar que, no se pudo comprobar que la camioneta es propiedad del cantante, no obstante, en diversos medios se aseguró que sí pertenecía al creador de los corridos tumbados, quien ya se reportó a través de sus redes sociales y dejó ver que se encuentra en perfectas condiciones, pero no mencionó nada sobre el supuesto atentado armado del que fue víctima.

Fiscalía de Quintana Roo revela información sobre el atentado

Es importante señalar que, el hallazgo de la camioneta de Natanael Cano ocurrió el sábado 25 de marzo, sin embargo, luego de haber realizado las primeras investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del estado de Quintana Roo ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre distintos temas referentes a la seguridad en la entidad y fue el titular de dicha institución, Óscar Montes de Oca, quien descartó que alguna celebridad de la farándula estuviera involucrada en estos hechos delictivos, aunque señaló que las investigaciones siguen en curso.

“En cuanto al incidente de las camionetas quiero comentar que todo se origina al interior de un restaurante-bar sobre la avenida Kukulcán y de ahí inicia una persecución entre las dos camionetas por diversas avenidas, uno de ellos saca un arma de fuego y la acciona en contra de la camioneta que fue encontraba abandonada en un punto de la ciudad y quiero comentar que el día de ayer (domingo 26 de marzo) se realizó un cateo en el domicilio del agresor, se recuperó la camioneta, 64 cartuchos útiles, uno percutido, entre otros objetos y continuamos con la investigación, no hay evidencia de que haya habido alguien del medio artístico en esos momentos, sin embargo, puede darse más adelante”, señaló el Fiscal de Quintana Roo.

Natanael Cano dejó ver que está bien y que aún está en Cancún. Foto: IG: natanael_cano

Como se mencionó antes, Natanael Cano dejó ver a través de sus historias que la noche del domingo 26 de marzo todavía se encontraba en Cancún, Quintana Roo pues se grabó desde un yate cantando una canción y se espera que sea en las próximas horas cuando él mismo salga a hablar sobre estos hechos con los que fue relacionado.

SIGUE LEYENDO:

Matan al taquero de las estrellas, así le dieron el último adiós varios famosos

Desde la cama, Celia Lora enciende la red con candente foto junto a Jacky Ramírez

Galilea Montijo ya tiene fecha para abandonar “Hoy”, así presumió su nuevo destino