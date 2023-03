Galilea Montijo ya tiene fecha para abandonar “Hoy”, así presumió su nuevo destino

A través de sus redes sociales, Galilea Montijo presumió un nuevo proyecto que la alejaría de “Hoy” luego de 16 años como conductora estelar junto a Andrea Legarreta, por lo que la noticia ha causado una gran conmoción entre los seguidores del exitoso matutino de Televisa pues resulta que la conductora tapatía ya hasta tiene fecha para despedirse de sus compañeros de emisión.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Galilea Montijo presumió el nuevo e importante proyecto que la obligaría a alejarse de “Hoy”, en el cual, compartirá créditos con Julián Gil y con un conductor sorpresa, cuya identidad será revelada este lunes 27 de marzo precisamente en el matutino de Televisa donde se espera que ofrezca más detalles sobre su “salida” del matutino.

Galilea Montijo ya tiene fecha para ausentarse del matutino de Televisa. Foto: IG: galileamontijo

El proyecto en cuestión por el que Galilea Montijo abandonará “Hoy” se trata de los Latin American Music Awards, uno de los premios más importantes de la industria musical en Latinoamérica y dicho evento se realizará el próximo jueves 20 de abril desde la “Ciudad del Pecado”, Las Vegas, Nevada donde, como se mencionó antes, el rol de la tapatía será como conductora principal.

Cabe mencionar que, debido a que Galilea Montijo es la conductora principal los Latin American Music Awards existe la posibilidad que tenga que reportarse en Las Vegas desde el miércoles 19 de abril, asimismo, el evento se realizara la noche del jueves 20 de abril y su regreso a México podría ocurrir el viernes 21 o hasta el fin de semana, por lo que su regreso a “Hoy” podría darse hasta el lunes 23 de abril, no obstante, esto solo son especulaciones de sus fans y se espera que sea ella misma quien este mismo lunes ofrezca más detalles respecto a este proyecto que la obligará a ausentarse, por lo menos algunos días, del famoso matutino de Televisa.

Galila Montijo podría ausentarse más de un día de "Hoy". Foto: IG: galileamontijo

Es importante señalar que, esta no es la primera vez que Galilea Montijo se ausentará de “Hoy” por un compromiso laboral de este tipo pues en distintas ocasiones anteriores la tapatía ha dejado sola a Andrea Legarreta para cumplir con sus compromisos, incluso, ha ocurrido al revés, no obstante, entre ambas se cubren la espalda, prueba de ello es que hace apenas un par de semanas “La Gali” se quedó al frente del matutino debido a que la ex de Erik Rubín tuvo que mantenerse aislada tras su contagio de Covid-19, además, ambas cuentan con un gran equipo de soporte que siempre contribuye a que no pesen tanto las ausencias de las presentadoras estelares.

Galilea Montijo no ha podido ocultar su emoción por su nuevo proyecto lejos de "Hoy". Foto: IG: galileamontijo

Actualmente, Galilea Montijo figura como una de las celebridades más famosas y queridas de toda la industria del entretenimiento, prueba de ello es que además de brillar en “Hoy” también es sumamente solicitada para ser la presentadora en distintos eventos de alto calibre como los Latin American Music Awards, además, durante las últimas semanas ha estado más que activa en su faceta como modelo y ha derrochado estilo en distintas publicaciones de talla internacional y por si fuera poco también es todo un fenómeno en redes sociales donde figura como todo un gurú de la moda.

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, Celia Lora enciende la red con candente foto junto a Jacky Ramírez

Olga Mariana: el pequeño bikini que la coronó con la mejor figura en VLA Fin de Semana

Maya Nazor presume su figura con escotado jumpsuit de licra