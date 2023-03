Olga Mariana: el pequeño bikini que la coronó con la mejor figura en VLA Fin de Semana

Hace unos momentos, por medio de su cuenta en Instagram, la guapa conductora de "Venga La Alegría Fin de Semana", Olga Mariana se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir una fotografía en la que presumió su belleza con uno de los looks más arriesgados que le hemos visto en este 2023.

Gracias al excelente trabajo que ha realizado como figura del matutino de TV Azteca, la joven conductora se ha consolidado como una de las grandes figuras de la farándula por lo que prácticamente todo lo que publica en sus redes sociales se vuelve viral a los pocos minutos. Fue precisamente esto lo que sucedió hace unos momentos.

Foto: Instagram/@olgamafud

Olga Mariana paraliza las redes con diminuto look

Fue en su perfil personal en Instagram en donde Olga Mariana, la conductora más importante del matutino "Venga La Alegría Fin de Semana", compartió una imagen que la coronó como la más bella de la transmisión gracias a que lució la envidiable figura que ha conseguido.

Ante sus más de 400 mil seguidores, la colaboradora de TV Azteca posó desde una playa de Punta Mita en el estado de Nayarit con un arriesgado bikini que dejó al descubierto sus tonificadas piernas y su marcado abdomen. Todos los fans coincidieron en que la joven tiene una de las figuras más arriesgadas en la industria.

Como era de esperarse, la reciente publicación de Olga Mariana no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos, más de 18 mil me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks.

Foto: Instagram/@olgamafud

Olga Mariana y su legado en TV Azteca

Desde hace más de un año, Olga Mariana forma parte del elenco estrella de "Venga La Alegría Fin de Semana", matutino que sufrió importantes cambios a comienzos de este 2023. Resulta que TV Azteca cambió a gran parte de los conductores, pero Olga Mariana se mantuvo y actualmente es la titular de la transmisión.

