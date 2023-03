"Mi abuelo y tías se suicidaron": Mónica Noguera llora en vivo al hablar sobre el miedo y la depresión

La conductora Mónica Noguera rompió en llanto durante una transmisión en vivo del programa Sale el Sol después de contó que ha vivido etapas de depresión y miedo en su vida que le dan estrés debido al temor que le tiene por lo que, acompañada de una terapeuta realizó un ejercicio desanación que hizo que derramaba lágrimas.

Durante la dinámica, en la que el punto clave era hablar de los miedos, Noguera reveló diferentes situaciones, una de ellas que le tenía demasiado miedo al mar porque en una ocasión estuvo a punto de ahogarse, también habló de situaciones familiares que la hicieron llorar.

Alicia Zarco, la especialista en el tema le preguntó a Noguera cuál era uno de sus miedos y ella confesó que la depresión y la tristeza:

“Mi peor miedo siempre ha sido y he caído en depresiones profundas, el no poder controlar tu mente. Me da mucho miedo esos hoyos de tristeza, esos abismos en los que caes aunque tenas una maravilla de realidad por fuera. Me da mucho miedo las depresiones”, dijo.

Buscar medicamentos

Al respecto, la conductora señaló que lo peor que le pudiera pasar y lo que más le da miedo es caer en una adicción por abusar los medicamentos debido a la depresión.

“Lo peor que pudiera pasar si tuviera una depresión profunda sería abusar de medicamentos, de adicciones para tratar de calmar superficialmente, obviamente ese miedo que tengo”, externó.

Ante sus expresiones de tristeza, Alicia Zarco, le sugirió que realizarán un ejercicio para que la conductora pudiera sanar esos miedos, y fue ahí cuando contó que su abuelo y las hermanas de él se habían suicidado, situación que la puso muy triste.

La conductora pudo liberarse de sus miedos

“Mi abuelo y sus hermanas se suicidaron, por eso es tan difícil para mí”, así lo contó cuando inesperadamente comienza a llorar, pro lo que Zarco le pidió que repitiera unas palabras para que soltara sus miedos ante el suicidio de sus familiares.

“Abuelo, honro tu vida, honro tu historia y tu destino y la mejor forma de hacerlo es quedándome en la vida”. Finalmente se tranquilizó mientras rompía un muñeco con espuma para que lo cortara y así terminara con sus miedos, acción que la dejó tranquila y de un modo un tato más sanada.

SIGUE LEYENDO

MasterChef Celebrity: una Miss México y un influencer, los últimos invitados al renovado programa

Desde el gimnasio, Loreto Peralta paralizó la red con top y leggins

Hija menor de "Quico" incursiona en el mundo de OnlyFans ¿qué opina el exactor de "El Chavo del 8"?