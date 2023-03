¡Entró al quirófano! Poncho de Nigris presume su nuevo "arreglito" y luce irreconocible

Recientemente, el actor e influencer mexicano Alfonso de Nigris Guajardo, mejor conocido como Poncho de Nigris, dio mucho de qué hablar en redes sociales tras presumir su nuevo "arreglito", pues en un video que compartió en su cuenta de Instagram mostró su nuevo look y dejó a todos con la boca abierta.

¿Qué fue lo que se hizo el influencer?

A través de su cuenta oficial de Instagram el influencer de 47 años sorprendió al posar con su nueva imagen, pues mostró que se realizó un injerto de cabello para lucir más atractivo que nunca. De hecho, reveló quién fue el especialista que se lo hizo y aconsejó a sus seguidores a que acudan con él mejorar su apariencia.

En su video, Poncho de Nigris hace una recopilación de los días que su cabellera demoró en crecer y aunque fue un proceso largo demostró que la espera valió la pena, ya que le quedó increíble. "Te quedó espectacular, vaya que lleva tiempo, pero el resultado es buenísimo. Te ves muy bien con cabello corto y tupido", "Ahora pareces Jony Bravo, pero quedó cool" y "Al final pensé que era Sebastián Yatra", fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, también hubo quienes se mostraron disgustados por su cambio de look, pues aseguran que se veía mejor con su cabellera larga y natural. "Ay no, extraño tu melena" y "Te ves bien, pero me gustabas más con cabello largo", fueron otros comentarios de los internautas.

¿Qué dice Poncho de Nigris de su nuevo look?

Por su parte, el influencer de 47 años, quien hace unas semanas causó polémica tras poner a la venta sus embriones para "mejorar la raza", se mostró muy contento con su nuevo look, pues afirma que quedó más guapo que antes. "Y recuerden amigos si cuando te conocieron no pensaron que eras mamón! Fracasaste como guapo", fue el mensaje de Poncho en Instagram.

Cabe señalar que, el también actor puso a la venta dos embriones y pide una cifra de 2 millones de dólares por cada uno, pues planea usar ese dinero para su esposa y sus hijos en un futuro.

