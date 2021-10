¿Problemas? Poncho De Nigris revela que está TRISTE; no ha podido dormir

Poncho de Nigris se encuentra emocionado tras dar a conocer el embarazo de Marcela Mistral, quien ya tiene 13 semanas de gestación. Hace unos días la pareja dio a conocer la importante noticia por medio de redes sociales, sin embargo, ahora el conductor subió un video en el que reveló que está "triste".

Este sería su tercer hijo con la ex chica del clima de Telediario, pues la pareja ya tienen a Ponchito, de 4 años e Isabella, de 2 años. En tanto, el influencer tiene una hija más llamada Ivanna, quien actualmente tiene 10 años, la pequeña fue producto de su relación con Lucy Garza, una modelo a quien conoció cuando estaban trabajando en la misma agencia.

Ahora, Poncho llamó la atención de sus seguidores al subir un video en sus redes sociales en donde dice que se encuentra, desanimado, triste y que no ha podido dormir.

¿Por qué está triste Poncho De Negris?

Poncho De Negris es conocido por subir a sus redes sociales todo tipo de contenido. Por ejemplo en su cuenta de TikTok hace varios retos, trends y hasta utiliza algunos audios para hacer doblaje, los cuales provocan la risa de sus seguidores, quienes contantemente le reconocen su creatividad.

Fue por medio de esta plataforma que el ex concursante de Big Brother compartió un clip en el que usó un divertido audio en el que un hombre se queja y dice que está triste y que no puede dormir. La grabación fue compartida en Twitter y ha recibido algunos 'Me Gusta".

¿Qué me está pasando? pues no sé. Estoy desanimado, triste, yo pienso que es depresión. Váyase a la v*rga, no voy a llorar. Últimamente me he estado durmiendo a las 5 de la mañana, 6, 7", dice el audio de la grabación.

En tanto en TikTok, algunos de seguidores le han comentado en tono de broma que cuando nazca su bebé menos va a poder dormir. También han dicho que si se siente así es porque está embarazado, lo que es normal. "Estas completamente embarazado", respondió un usuario.