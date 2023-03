Mariazel revela que tuvo que tener relaciones para dar luz a su bebé: "No quería nacer"

Una de las conductoras más queridas del espectáculo es Mariazel, quien ha sabido ganarse al público con su carisma y sentido del humor en programas como "Me caigo de risa", pero también por lo mucho que destaca si del mundo deportivo se trata y de ahí que no sorprenda haberla visto en diciembre pasado cubriendo el Mundial de Qatar 2022. Al igual que con cualquier otra celebridad su vida privada pasa a lo público, especialmente cuando es ella misma quien revela todos los detalles como ocurrió recientemente al contar que su bebé "no quería nacer".

El embarazo suele ser un proceso complicado y para muchas mujeres la preocupación viene tras los 9 meses de gestación y el bebé no logra iniciar el trabajo de parto, un momento que puede ser decisivo para su bienestar y precisamente este escenario le ocurrió a Mariazel. Ante ello, la española y su esposo, Adrián Rubio, tuvieron que tomar medidas extremas como tener relaciones sexuales cuando ella aún estaba embarazada para que así pudiera dar a luz a su pequeña hija, Laia, o al menos así lo reveló en una entrevista en "De noche con Yordi Rosado".

"Ya me estaba pasando", así lo dijo. (Foto: IG @mariazelzel)

Durante la conversación la miembro de la "Familia Disfuncional" de "Me caigo de risa" se sinceró sobre este íntimo momento y para la ocasión se mantuvo fiel a su característico humor y es que en medio de la risa detalló que en la última etapa de su embarazo, su hija "de plano no nacía", por lo que el ginecólogo les dio la recomendación de reactivar su vida sexual para que así ella pudiera dar a luz.

"Laia no quería nacer, o sea, ya me estaba pasando y el doctor ya nos recomendó tener... actividad. Entonces ya era medio planeado, era de 'mi amor, pues hay que darle, hay que darle porque ya necesito que salga'", dijo en medio de las risas y fingiendo una panza de embarazo con ayuda de sus brazos.

¿Pero funcionó?, de acuerdo con Mariazel, la recomendación terminó siendo la más efectiva y es que después del encuentro, su cuerpo entró en trabajo de parto. "La noche que sucedió lo que sucedió, minutos, segundos después empecé con contracciónes", precisó sobre el nacimiento de su bebé. Finalmente, la conductora no dudó en agregar que la sensibilidad en el momento es diferente y cambia a cuando se hace durante el embarazo.

¿Quién es la hija de Mariazel?

Aunque esta historia la compartió recientemente, no se trata de algo que ocurrió hace poco, ya que tras esta experiencia en la que su bebita "no quería nacer", terminó llegando al mundo en octubre de 2012, es decir, hace más de 10 años. Cabe resaltar que así como la actriz reveló este momento privado, en otras ocasiones no ha dudado en referirse a Laia como una niña deseada y muy esperada.

Por si fuera poco, la niña tiene el mismo carisma que su mamá e incluso a finales de 2022 se volvió viral un video de ella cuando era niña hablando sobre los helicópteros, una palabra que pronunció mal y que despertó la ternura en cientos de personas que aseguraron estar ansiosas de convertirse en padres para tener un recuerdo como este.

SIGUE LEYENDO

Maya Nazor: ella es la bella mamá de la influencer y estrella de TikTok

De espaldas, Ingrid Coronado derrite Instagram en bikini rojo

FOTO: Rosalía y Rauw Alejandro anuncian su compromiso, así luce el lujoso anillo