Desde un auto, Livia Brito paraliza la red en mini short rojo y body ajustado

Livia Brito enamoró a sus millones de fans en Instagram con un video que fue perfecto para paralizar las redes sociales al presumir su belleza y estilo sport en mini short rojo y un body ajustado, coronándose una vez más como la reina de los looks deportivos, pues sin duda, es una de las celebridades que mejor luce este tipo de atuendos, con los que resalta su curvilínea y estilizada figura.

La bella cubana se confirma como una de las actrices que cautiva con sus looks cómodos y chic para un día de gimnasio, y como una de las famosas que impone moda con sus atuendos, sin importar que sean para hacer actividad física, pues siempre destaca con las imágenes que comparte en sus cuentas oficiales, en las que que genera miles de "likes" y cientos de halagadores comentarios.

Livia Brito conquista la red en mini short

Brito, de 36 años, publicó en la plataforma de Meta, donde cuenta 7.6 millones de seguidores, un clip en que se le ve luciendo su belleza y estilo desde un auto, en un coqueto look deportivo de color rojo y negro, perfecto para un día de descanso o realizar ejercicio desde casa, en el que combinó un pequeño shior con un body revelador de corte alto, outfit con el que fue la sensación entre sus fanáticos.

"Where have you been? (¿dónde has estado?) @alo @aloyoga #alo #aloyoga" escribió Livia para acompañar las fotografías en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, donde al momento han logrado sumar más de 55 mil 800 "me gusta" y ha generado cientos de comentarios, entre los que se pueden leer frases como: "Mi actriz favorita", "Eres una persona muy bella te admiro y me gustaría mucho ser como tu", "Que hermosa" y "Espectacular Liv", entre muchos otras.

Livia derrocha belleza en mini short rojo. Foto: IG @liviabritopes

En la publicación, con el que conquistó a sus millones de seguidores en Instagram, se puede ver a Brito presumiendo su esbelta y curvilínea silueta en un look deportivo y moderno en colores negro y rojo, haciendo el match perfecto entre un mini short a la cintura con un body negro que llama la atención por su corte alto de piernas que permite ver su piel, outfit que complementó con lentes oscuros como accesorios.

La actriz llegó a México desde su natal Cuba hace poco más de 10 años; en el 2010 protagonizó su primer telenovela, "Triunfo del amor" con la que demostró su talento, y que también la catapultó a la fama, para después participar en otros melodramas como: "Muchacha italiana viene a casarse", "La Piloto" y "Médicos, línea de vida", sin embargo, no ha estado alejada de las polémicas.

Conquista desde un auto. Foto: IG @liviabritopes

Actualmente, Livia Brito es una de las favoritas de la televisión y también se ha convertido en un referente de moda, sobre todo cuando se trata de looks deportivos, pues con cada uno de los outfits que presume en redes da cátedra de estilo y se proclama como la reina, al lucirse con los atuendos en tendencia que la hacen llamar la atención en cualquier lugar y con los que destaca toda su belleza.

SIGUE LEYENDO:

Livia Brito enamora en pants y lujosos tenis de 20 mil pesos

FOTOS: Livia Brito derrite Instagram con los mejores 5 looks para el fin de semana

FOTOS: Livia Brito deslumbra en coqueta minifalda roja