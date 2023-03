Georgina Rodríguez confiesa que educa a sus hijos con videos de "niños que no tienen comida" y la tunden en redes

El nombre de Georgina Rodríguez está por todos lados y es que este viernes se estrena la segunda temporada de su reality show en Netflix y la famosa no ha dudado en darlo a conocer por redes sociales e incluso en la televisión, pues este miércoles fue la invitada estrella del programa español "El Hormiguero" y aunque su sola presencia trajo más de dos millones de televidentes también fue duramente criticada por los internautas tras una confesión que no fue del agrado de todo el mundo.

Tras aparecer en el programa presumiendo su belleza y derrochando estilo con un entallado vestido negro y joyas de diamantes inició una atropellada conversación en la que sus nervios se hicieron evidentes con declaraciones de pocas palabras; sin embargo, una vez que ganó confianza empezó a dar todos los detalles sobre lo que se verá en la segunda temporada de "Soy Georgina", entre ellos un encuentro con Rosalía. Y es que en el tráiler se observa a la modelo y a sus hijos junto a la cantante, pero un momento que empezó con una muestra de humildad terminó siendo arduamente criticado en Twitter por la forma en la que la novia de Cristiano Ronaldo educa a sus cinco pequeños.

Georgina y Cristiano junto a sus hijos. (Foto: IG @georginagio)

Así se vivió el momento que desató la molestia entre los fans de la influencer

Durante su visita al foro, el conductor Pablo Motos trajo al tema de conversación este encuentro entre la familia de CR7 y la intérprete de "Despechá" y recordó la reacción tan sorprendente que tuvieron los hijos de la pareja, por lo que no dudó en preguntarle cómo es que los niños con "tantos privilegios alucinen" al conocer a una celebridad, eso aunado a que sus propios padres son famosos y reconocidos a nivel mundial. Ante ello la pregunta fue clara y directa, sobre cómo logra Georgina que sus pequeños noten el valor de las cosas.

Para responder al cuestionamiento, la también empresaria aprovechó para recordar tanto su pasado como el de Cristiano Ronaldo al detallar que ambos "venimos de familias muy humildes" y lo que intentan es pasar esta lección de humildad y sencillez hacia sus cinco hijos. Lamentablemente esta especie de lección llevó a un comentario poco afortunado que fue duramente criticado en la red.

"Cristiano y yo venimos de familias muy humildes entonces nosotros valoramos cada oportunidad porque sabemos el valor que tiene. Por ejemplo, que Rosalía después de un concierto, que está reventada, nos reciba es de admirar; nosotros siempre inculcamos a nuestros hijos que hay que cuidar las cosas, que hay que agradecer porque la gente no está obligada a tratarte bien por ser el hijo de...", detalló la modelo.

"Esto les puede pasar", así enfrenta a sus hijos. (Foto: IG @georginagio)

Después de esta corta explicación, Pablo Motos interrumpió a Georgina Rodríguez para conocer un poco más de las conductas de los pequeños y saber cómo actúan en la intimidad, por ejemplo, cuando no quieren comer sus alimentos. Fue aquí cuando las palabras de la influencer causaron controversia y es que además de precisar que es un tema delicado, confesó que también educa a sus hijos enseñándoles videos de "niños que no tienen comida".

"Les digo: 'La comida no se deja, sino para merendar'. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y digo 'mira, esto es lo que les puede pasar'", dijo la pareja de Cristiano Ronaldo.

Para suavizar sus palabras también recordó que ella misma de pequeña pasaba por esos mismos problemas de rechazar la comida y con varios minutos frente al plato para terminar de comer, algo que actualmente la hace sentir empatía con sus hijos, pero no por eso les perdona la conducta. Tras la transmisión del programa, las redes sociales se inundaron de comentarios a favor y en contra de lo que la también empresaria dijo, pues mientras algunos la apoyaron, otros más la condenaron por su polémica decisión de ponerles a sus hijos videos de "niños que no tienen comida", algo que inició el debate en la red.

"¿Ha dicho que les pone videos de niños que pasan hambre? Madre mía", "nivel de madre, los educa en la empatía con la TV", "lo veo muy bien que le diga esos a los niños porque son valores y ellos tienen la virtud de comer y hay tantos niños con hambre en el mundo y ella les inculca respeto", "que deje de colgarse tantas piedras valiosas y las de a esos niños que no tienen que comer...mucho lujo y nada en el cerebro", "¿en serio hoy no le da verguenzan serio hoy no le da vergüenza?" y "¿Esto está pasando? ¿No es una broma? Mirar niños, si no coméis os convertís en pobres" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

SIGUE LEYENDO

Clara Chía dejaría que Piqué saliera con otras mujeres a diferencia de Shakira

Galilea Montijo celebra el cumpleaños de su hijo Mateo: así luce el hijo de la conductora de Hoy

Julio Iglesias reaparece en redes sociales y anuncia que ya está escribiendo sobre su vida

Tras cierre de su hotel, el vocalista de la Banda Jerez pide no ir a Zacatecas: "Es para que te secuestren o maten"