Clara Chía dejaría que Piqué saliera con otras mujeres a diferencia de Shakira

Según varias publicaciones, Shakira habría terminado con Gerard Piqué debido a su supuesta infidelidad con varias mujeres. Sin embargo, esta situación ya no sería problema para el exjugador del Barcelona, pues su actual novia, Clara Chía, estaría de acuerdo con que saliera con otras personas, esto lo habrían descubierto algunos fanáticos, que pudieron notar que la joven está a favor de las relaciones no monógamas.

Desde que la pareja confirmó su noviazgo con una foto en Instagram, han despertado la curiosidad de muchas personas quienes siguen a detalle cada momento de su vida. Los fans del ex deportista y ahora dueño de Kosmos desean conocer a su novia, ya que es una joven, de 23 años, que no se dedica al medio artístico, por lo que han indagado en sus redes sociales y encontraron que sigue una cuenta de una plataforma que está a favor de las relaciones poliamorosas, es decir, que estas no sean solo entre dos.

Clara Chía dejaría que Piqué saliera con otras mujeres

Personas que tienen acceso a su cuenta de Instagram, la cual es privada, notaron que Chía Martí sigue a @thepolyspot, red social de The Poly Spot, un usuario que comparte imágenes sobre relaciones no monógamas. Los fanáticos resaltaron que además de seguir este sitio, también le ha dado "like" a algunas de las fotos que comparten información sobre las parejas que no siguen la estructura típica entre dos.

Clara Chía sigue la cuenta The Poly Spot Foto: Captura de pantalla

En la monogamia no se permite la multiplicidad de cónyuges, por lo que las parejas bajo este acuerdo no pueden tener sentimientos o relaciones sexuales con otras personas. Sin embargo, actualmente hay noviazgos que han llegado a pactos para "abrir la dinámica", y páginas como la que sigue Clara Chía dan información de cómo lograr este tipo de vínculo de forma ética, sin afectar al otro, como sucede en los casos de infidelidad.

Los fanáticos de Piqué especulan que Clara se encuentra interesada en este tipo de dinámica en la relación debido a los antecedentes del ex defensa de la Selección de España, quien presuntamente le fue infiel a Shakira con alrededor de 50 mujeres, sin embargo, la colombiana decidió terminar definitivamente tras 12 años juntos y procrear a sus hijos, Milan y Sasha, ya que se enteró de su traición con Chía Martí, quien era su colaboradora en Kosmos, empresa del deportista.

En tanto, la polémica entre Piqué y Shakira no ha terminado, pues aunque se dijo que la intérprete de "Te Felicito" y "TQG" ya no le dedicaría más canciones a su expareja, aún hay desacuerdos sobre la custodia de sus hijos, quienes próximamente se irán a vivir a Miami, Florida, con su mamá, esto con el fin de alejarse del ex futbolista. Hasta el momento, no se conoce cuál será la nueva residencia de la colombiana, pero es casi un hecho que se mudará de España a Estados Unidos en abril.

La página difunde información sobre relaciones no monógamas Foto: Captura de pantalla

Por su parte, varios medios están buscando a Clara Chía para que hable sobre su relación con Piqué, y hasta le han llegado a ofrecer millones por sus declaraciones, sin embargo, la joven los ha rechazado, pues no tiene problemas de dinero y quiere serle fiel a la decisión del deportista de mantenerse alejado sobre la polémica con su expareja.

