Esposa de Andy Ruiz revela cómo descubrió la “infidelidad” del boxeador con Mayeli Alonso

Sigue el escándalo del presunto triángulo romántico en el que están involucrados Mayeli Alonso, el boxeador Andy Ruiz y su esposa Julie, ya que desde mediados de marzo se ha dado a conocer que la ex integrante de “La Casa de los Famosos”, es quien se metió en la relación del deportista, algo que hasta el momento ha negado rotundamente.

Quien se encargó de dar a conocer su opinión y dejar al descubierto su versión es Julie, la pareja del pugilista escribió en unas historias para su cuenta de Instagram, algunas respuestas a las cuestiones de sus seguidores, una de las cosas que mencionó es la forma en la que se percató de todo lo que pasaba entre Mayeli Alonso y Andy.

Ante la pregunta de la forma en la que se enteró que su marido tenía algo con Mayeli, Julie mencionó que a través de Apple Car Play, aunque no describió más sobre ese momento, se sabe que está función registra varios movimientos que se vinculan del celular al automóvil, ya sea obtener indicaciones detalladas, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes, escuchar música y mucho más.

La manera en la que descubrió la infidelidad. IG/nelssiecarrillo

Hay que recordar que recientemente Mayeli mencionó que sería incapaz de meterse en la relación que tiene un hombre casado y que para ella es primordial preguntar el estado civil de la persona que se muestra interesado en ella para algo más que una amistad. Ante estas declaraciones la esposa de Andy Ruiz puntualizó que eso es mentira, pues Alonso sabía perfectamente que tenía un compromiso e hijos.

“Mentira ella si sabía, hablamos por teléfono y ella dijo que no quería nada con el papá de mis hijos y que nunca haría algo así. Incluso me dijo que lo iba a bloquear”, escribió Julie en una de las historias que compartió a través de su perfil oficial en Instagram.

La esposa declaró que tuvo comunicación con Mayeli Alonso. IG/nelssiecarrillo

Los viajes de Mayeli y Andy

Fue el fin de semana del 18 y 19 de marzo cuando las estrellas fueron captadas en algunas de las calles de San Miguel de Allende en Guanajuato, después la prensa los interceptó en el aeropuerto de la Ciudad de México, la ex pareja de Lupillo Rivera mencionó que no tenía nada con el deportista, aunque el boxeador se limitó a decir que no hablaría de ese tema.

Ahora el público descubrió que están en un viaje juntos en Chihuahua, pues desde sus cuentas de Instagram dieron a conocer una fotografía de una carne en un asador, y corresponde a un escenario idéntico, aunque ninguno de los dos mencionó que la otra persona también estaba en el mismo lugar.

Presuntamente están juntos en Chihuahua. Captura de pantalla

Andy Ruiz y su esposa. IG/jjuulliieea

Seguir leyendo

Mayeli Alonso ex de Lupillo Rivera en un supuesto romance con el boxeador Andy Ruiz y la esposa del deportista ya habló