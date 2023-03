Mayeli Alonso ex de Lupillo Rivera en un supuesto romance con el boxeador Andy Ruiz y la esposa del deportista ya habló

En un gran chisme se encuentra Mayeli Alonso, la celebridad que fue esposa de Lupillo Rivera ahora está involucrada sentimentalmente con el boxeador Andy Ruiz, pues se les vio juntos paseando por las calles de un Pueblo Mágico de Guanajuato y después fueron interceptados por la prensa durante su llegada al aeropuerto en la Ciudad de México.

Otra de las razones por las que el público unió las historias de ambos es porque subieron a sus respectivas cuentas en redes sociales una serie de imágenes que a la audiencia les resultó curiosas, pero lo que más impactó a los seguidores de los presuntos “enamorados” es que, el deportista tiene pareja y al poco tiempo ella no dudó en dar a conocer su opinión al respecto.

Una de las cosas que se han mencionado del triángulo amoroso es que Julie Lemus García, esposa de Andy Ruiz despotricó contra la ex integrante de programas como “La casa de los famosos” y “Rica, famosa, latina”, la cónyuge del pugilista la acusó de meterse en su matrimonio y no desaprovechó la oportunidad para insultar a la celebridad en una conversación que después se hizo viral en Internet.

La presunta declaración de la esposa de Andy Ruiz. Especial

¿Qué dice Mayeli Alonso del tema con el boxeador?

La también empresaria subió varios videos en donde demostraba que estaba en San Miguel de Allende, aunque en ninguno aparece con el hombre, al llegar al aeropuerto no habló nada sobre el tema de Andy Ruiz, no hizo caso a las preguntas y siguió de largo, sin el campeón a su lado, pues cada uno tomó caminos distintos en dicho recinto.

Después hizo una transmisión en vivo en sus cuentas oficiales y ahí puntualizó: “Yo nunca he andado con un casado, para aclarar, jamás en mi vida”, aseguró la originaria de Chihuahua, otra de las cosas que informó es que siempre está al pendiente de dicha situación cuando alguien se acerca a ella y para finalizar el tema dejó claro que no está tan apurada en tener un romance con un hombre.

Mayeli Alonso fue esposa de Lupilla Rivera. Especial

¿Qué dice Andy Ruiz?

Aunque el pugilista intentó no ser captado por la prensa, sus intentos fueron inútiles, al ser cuestionado sobre su viaje, Andy manifestó que estuvo con su equipo y cuando fue vinculado con la estrella sólo se limitó a reír no sin antes mencionar que no quería hablar sobre ese tema, pero nunca descartó la posibilidad de algo con la famosa y tampoco habló sobre las declaraciones de su aún esposa.

Julie Lemus García y Andy Ruiz. IG/jjuulliieea

