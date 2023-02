FOTOS | Ella es Lupita Rivera la guapa hija de Lupillo Rivera y su ex Mayeli Alonso

Lupillo Rivera es uno de los exponentes de regional mexicano más importantes en la industria musical, las personas están al pendiente de su carrera y de su vida personal, pues en repetidas ocasiones se ha visto involucrado en escándalos que tienen que ver con sus relaciones amorosas o familiares.

Pero ahora Guadalupe Rivera Saavedra, nombre real de Lupillo no es quien está dando de qué hablar, sino su hija Lupita, pues se ha convertido en una popular joven que alberga más de 200 mil seguidores en Instagram, además de ser una emprendedora con su línea de maquillaje que lanzó con su mamá, Mayeli Alonso, ex pareja del cantante.

La joven de 16 años no es la única hija de Lupillo Rivera, además tiene otro más con Mayeli Alonso de nombre L’rey; mientras que con María Gorola (primera esposa del grupero) tuvo cuatro mujeres: Ayana, Abigail, Angélica y Areana, de las que no se conoce mucho sobre su vida personal.

Karizma, como también es conocida en redes sociales tiene un gran gusto por la música, pues por ella corre sangre de un legado de cantantes, pero aún no se decide completamente en incursionar a este rubro, por lo que ha probado suerte en otros proyectos como lo es la realización de su propia marca de productos de belleza.

"Gracias a todos los que me han apoyado con el lanzamiento de nuestro nuevo producto. Estoy llena de felicidad al ver cómo todos me están apoyando. Born To Shine fue una colección que fue un proceso muy largo. Pero valió la pena. Te invito a que vengas a brillar conmigo. Muchas gracias a @mireyasflowersofficial por mis hermosas flores. Todavía estoy enamorado de mi pastel de @daisyscakess”, escribió Lupita en una publicación en su cuenta en Instagram"