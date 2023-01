La Casa de los Famosos: Juan Rivera canta las mañanitas a Lupillo por su cumpleaños 51

Este lunes 30 de enero Guadalupe Rivera, mejor conocido solamente como Lupillo Rivera celebró su cumpleaños número 51 en compañía de sus hijos y su novia, sin embargo, el también llamado “Toro del corrido” recibió felicitaciones de uno de sus hermanos, pese al distanciamiento que existe entre ellos.

Y es que desde hace algunos años, Lupillo y Juan Rivera han estado distanciados e incluso hubo una guerra de declaraciones entre los hermanos tanto en medios de comunicación como en redes sociales, sin embargo, Juan Rivera aprovechó su estancia en La Casa de los Famosos para felicitar a su hermano mayor e incluso le cantó las mañanitas.

Juan Rivera felicita a Lupillo

Este lunes 30 de enero, Juan Rivera recordó el cumpleaños de Lupillo Rivera por lo que no dudó en enviarle un mensaje a su hermano mayor y a esta felicitación se sumaron otros integrantes del polémico reality show, como Liliana Martínes quien fue la expulsada de este mismo lunes, Dania Méndez, Arturo Carmina y Pepe Gamez.

“Que tu hogar esté lleno de amor y de paz, las cosas están como están pero siempre, siempre carnal te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, feliz cumpleaños número 51 y esta va para tí…”dijo Juan Rivera antes de comenzar a cantar Las mañanitas.

¿Por qué se pelearon Juan y Lupillo Rivera?

Desde hace varios años, la relación entre los hermanos Rivera no está nada bien, pues Lupillo no tiene mayor relación con Juan y Rosie luego que éstos exigieran a los hijos de su fallecida hermana Jenni Rivera un pago por haber trabajado en sus empresas.

Por lo que Lupillo mostró apoyo total a sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera quienes han peleado por tener en sus manos la herencia que les dejó su madre y la cual hasta hace unos meses recuperaron pues la manejaba Rosie Rivera, por lo que señalaron que hubo pérdidas millonarias durante que la hermana de La Diva de la Banda estaba al frente de las empresas de la cantante.

Luego de esta pelea, Juan Rivera salió a declarar en contra de su hermano al revelar que Lupillo se habría aprovechado y registró el tema de “El Pelotero” bajo su autoría la cual habría escrito el propio Juan hace algunos años, por lo que solicitó el 50% de los créditos sino se iba a parar el lanzamiento de dicho tema que “El Toro del Corrido” grabó con figuras como Santa Fe Klan, Snoop Dogg, y B-real.

Incluso, Juan Rivera señaló en una entrevista que su hermano Lupillo no podría haber escrito ese tema debido a que él jamás estuvo dentro del mundo de las drogas por lo que no tiene la experiencia y no sabe algunos terminos que se utilizan en la canción.

“Mi carnal Lupe, gracias a Dios, nunca ha vivido esa vida, la vida que yo he vivido. El consumo de drogas, la venta de drogas e, incluso, hay frases ahí que, tal vez, hasta el día de hoy mi carnal no entiende; frases claves que describen cierta droga o cierta sustancia que, pues si uno no conoce, se le hace difícil describirla”, señaló para Ventaneando, Juan Rivera.

También lo felicita Mayeli Alonso

Además de Juan Rivera, quien también felicitó a Lupillo Rivera fue su ex esposa Mayeli Alonso quien a pesar de todas las declaraciones que ha hecho en las últimas semanas, la madre de sus hijos envió un mensaje al “Toro del corrido” a través de una transmisión que hizo en redes sociales.

“Le quiero desear un feliz cumpleaños a Lupillo que hoy cumple años y que se la pase muy bien en compañía de sus seres queridos…que cumpla muchos años más y que se la pase el cien…” dijo Mayeli Rivera

Incluso Mayeli Alonso reveló que los hijos que tienen en común con Lupillo Rivera, se encuentran con el famoso cantante pues se fueron de vacaciones con él para celebrar su cumpleaños 51.

Y de manera sarcástica luego de la guerra de declaraciones entre la actual novia de Lupillo, la suegra del cantante y Mayeli Alonso dijo que pensó que la iban a invitar a la celebración pero no fue así.

