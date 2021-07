"Todas te dejan" Juan Rivera se va con todo contra su hermano Lupillo Rivera

Este 02 de julio, Jenni Rivera estaría cumpliendo 52 años de edad, y Juan Rivera, su hermano más pequeño escribió un sentido mensaje dedicado a “La Diva de la Banda”, en donde no la felicita pues no está seguro que en donde esté su hermana se celebren los cumpleaños, sin embargo, le pide perdón por el dolor que le pueda estar causando.

Y es que actualmente, la familia Rivera sostiene una fuerte pelea por la herencia de Jenni Rivera, incluso los hijos de la desaparecida cantante se han alejado de sus tíos Rosie y Juan, mientras que éste último también tiene una fuerte pelea con Lupillo.

Y aunque la pelea ha sido del dominio público hace algunos días, Lupillo Rivera aseguró que amaba a su hermano menor, sin embargo, es el propio Juan Rivera quien se encargó de dar a conocer que “El Toro del corrido” lo sigue insultando en privado.

Y es que en un reciente video en vivo, Juan Rivera revela que los ataques por parte de su hermano Lupillo siguen, a pesar de que “El Toro del Corrido” dijo que lo quería, pues cuenta que el cantante envió un mensaje ofensivo a Juan.

“Él dijo en la entrevista: ‘yo a mi carnal lo amo mucho’, hace una semana o dos, me dijo: ‘sigues siendo el mismo pendejo que me la pela hoy como me la pelaba de niño’” dijo Juan que esto le llegó por vía mensaje de texto