Mamá de Lupillo Rivera le advirtió que Belinda era una interesada y le "gustaba el dinero": VIDEO

La mamá de Lupillo Rivera, Rosa Saavedra, realizó polémicas declaraciones luego que fuera entrevistada acerca del tatuaje de Belinda, el cual su hijo se borró recientemente, así como de la relación que mantuvo el cantante con la famosa artista pop. Doña Rosa, como se le conoce comúnmente aseguró que vió bien que su hijo se borrara el tatuaje de la cantante: “Qué bueno que se lo quitó, yo no sé ni para qué lo quiere,” declaró.

Además explicó que su hijo suele hacer eso de manera frecuente, ya que una vez que no le agrada un tatuaje, lo borra, por lo cual no se le hizo raro: “No sé, mi hijo todo el tiempo se ha puesto tatuajes y luego ya se los borra y se pone una flor pone algo. Ahora que se ponga un caballo, que se ponga un tigre, a ver qué se va poner ahí. Porque ya hasta le han compuesto corridos, le han compuesto memes, pero lo felicito porque se lo quitó,” bromeó Doña Rosa.

Al ser cuestionada en la grabación, la cual fue compartida en la cuenta de Instagram denominada “ChicaPicosa2”, Rosa Saavedra realizó sorprendentes declaraciones acerca de la relación que su hijo tuvo con Belinda y además compartió que desde un inicio le dijo que ella era una interesada. Sin embargo destacó que ella siempre vio a su hijo enamorado, aunque muchos no lo quisieran creer, sobre todo la prensa:

“Claro (que me lo dijo) nada más que la gente no lo creía (que Lupillo estaba enamorado), los medios, cómo iba a creer que Lupillo, o que ella iba a andar con él, pero le dije a Lupe: ‘Mira, a esa mujer le gusta el dinero’ y dice; ‘¡pues bueno, ni modo, yo no tengo,!’ Bueno, entonces sí anduvieron, tuvieron su tiempo y se dieron sus gustos y como dicen ‘ya lo bailado quién se lo quita’. Ni volviendo a nacer él ni Belinda,” bromeó.

Lupillo tiene un “corazón de hotel”

Rosa Saavedra también aseguró que su hijo es un gran conquistador y que le sobran las conquistas: “Pero sí, se enamoró, porque le digo que tiene corazón de hotel, pero así es mi hijo, le sobran las mujeres y pues qué le vamos a hacer.” Respecto a quién es el más "noviero" de sus hijos, doña Rosa dijo que cree que él: “Me imagino (que Lupillo), los otros a lo mejor también, pero son calladitos, tiran la piedra y esconden la mano. Pero Lupe se sabe más, bueno ya lleva dos matrimonios y no sé.”

Cuestionada acerca de si cree que su hijo piense en realizarse pronto un nuevo tatuaje, Doña Rosa declaró que espera que ya no y que ya se calme: “Es tan miedoso para las inyecciones… y para las agujas de esas del tatuaje no les tiene miedo, no le duele, y las inyecciones en los brazos, en las pompas, sí, le duelen. Pero ojalá se calme y ya no se ponga nada de tatuajes,” aseguró.

También Rosa Saavedra se refirió a la nueva pareja de su hijo Lupillo, Giselle Soto, a quien considera como una buena persona y con quien hasta ahora lleva una buena relación: “Me la llevo bien con la muchacha, es muy tratable. Es buena muchacha, hasta ahorita no he tenido yo ningún problema con ella,” concluyó la famosa mamá de Lupillo Rivera.

