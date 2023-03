Desde la playa, Lourdes Munguía cautiva en coqueto bikini de cadera baja a sus 62 años

Lourdes Munguía causó furor entre sus miles de fanáticos en las redes sociales con su publicación para recibir la primavera. En su cuenta oficial de Instagram la hermosa actriz compartió una fotografía con la que cautivó a sus seguidores, imagen en la que se lució desde la playa con un coqueto bikini de cadera baja y confirmó que después de los 60 años se puede lucir increíble con un atuendo revelador.

Munguía, de 62 años, ganó mayor popularidad en las redes sociales en el 2022, principalmente Instagram, plataforma en la que cuenta con miles de seguidores, a quienes ha enamorado con su hermoso rostro y figura, sin embargo, su fama y belleza ya eran admiradas desde hace varios años, pues recordemos que es una de las artistas mexicanas que ha posado en revistas como Playboy.

Lourdes Munguía conquista en coqueto bikini

En la popular plataforma de Meta, Lulú, como le llaman de cariño sus fans en las redes, compartió una postal con el que dejó encantados a todos, posando con un look perfecto para destacar su silueta esbelta y curvilínea con el que también derrochó estilo y demostró que sin importar la edad, puede seguir mostrando atuendos reveladores con escotes pronunciados que dejen ver su figura.

Lourdes conquistó en coqueto bikini. Foto: IG @lourdes.munguia

"Feliz porque inicia la primavera! #coco #pesamucho #vive #ama #enamórate #bikini #atardecer #enjoylife", fue el texto y los hashtags con los que Munguía acompañó la imagen que ha generado más de 12 mil "me gusta" y cientos de halagadores comentarios con frases como: "No cabe duda estas hermosa", "La más hermosa del mundo", Ya me enamoré", "Hermosa en todo su esplendor" y "Belleza divina"; entre otros.

En la imagen se puede ver a Lourdes posando con un bikini rosa de estampado en colores con el que resaltó su belleza, conjunto fresco que destaca por su estilo de cadera baja, que se ajustó a la perfección a su silueta, confirmando que la edad y la moda no están peleadas, como lo ha mostrado en otras ocasiones, pues no es la primera vez que la actriz cautiva a sus fanáticos en un coqueto bañador de dos piezas.

La actriz confirma que después de los 60 se ve increíble en bañador. Foto: IG @lourdes.munguia

La hermosa actriz inició su carrera a finales de la década de los 70 en la película "Amor a la mexicana", luego de participar en el concurso de belleza que buscaba a la mujer que representaría al Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en la competencia nacional. La primera telenovela en la que participó fue "Gabriel y Gabriela" en 1982, melodrama al que le siguen una larga lista de proyectos.

Considerada entre las artistas que lucen cuerpazo a sus más de 60 años, Munguía ha sido comparada con la costarricense Maribel Guardia, con quien de hecho tiene una larga y sólida amistad, como lo han confirmado en sus redes al retratarse juntas, pues ambas artistas parecen tener el secreto de la eterna juventud y causan impacto al lucir sus siluetas perfectas en atrevidos atuendos.

La bella Lulú derrocha estilo. Foto: IG @lourdes.munguia

