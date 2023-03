Lourdes Munguía revela por qué no hizo Cine de Ficheras como Maribel Guardia

Lourdes Munguía en una de las actrices que empezó en la década de los años 70 en la industria del entretenimiento; a pesar de que era una de las celebridades más bellas de aquella época no hizo películas del Cine de Ficheras, un polémico género que estaba en su apogeo en aquel tiempo. La celebridad recientemente reveló porque no participó en cintas de ese estilo, tal y como su compañera y amiga Maribel Guardia, quien es recordada por varias de esas historias.

Lourdes María Guadalupe Munguía Gasque, nombre real de la artista, nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1960. Comenzó su carrera en el Cine Mexicano al participar en "Amor a la mexicana" de 1979, en donde compartió créditos con Felipe Arriaga, Rebeca Silva, Luis Manuel Pelayo, Jorge Russek y Carlos López Moctezuma, quien fue considerado el villano más guapo de la época dorada de la cinematografía nacional. A pesar de que inmediatamente destacó por su bello rostro y silueta curvilínea, la actriz indicó que no hizo películas de comedia erótica ya que tenía varias razones.

Lourdes Munguía no hizo películas del Cine de Ficheras

Hace unos días, la actriz, de 62 años, celebró más de cuatro décadas de carrera trabajando en la pantalla grande y chica, así como en el teatro. En entrevista con el programa De Primera Mano, Munguía habló un poco de su trayectoria y reveló que a pesar de que le llegaron propuestas para hacer Cine de Ficheras, nunca le llamó la atención, pues había cosas que no se atrevía a hacer. Además, ella tenía otros proyectos en televisión y en las marquesinas, por lo que no se sintió atraída por esas temáticas en donde varias de sus compañeras de generación destacaron.

"Cuando me llegaban los libretos a mi no me gustaban. Entonces yo empecé a hacer muchas campiranas. No me gustaba mucho ese tema (el Cine de Ficheras). Aparte yo estaba muy chiquita cuando eso y entonces mis papás no me dejaban y con toda razón. No me atrevía a ser ciertas escenas, entonces yo decía que 'no, gracias' y yo estaba haciendo otras cosas, yo estaba en telenovelas y teatro, siempre he hecho teatro", destacó Lourdes, quien también señaló que no se arrepiente de no haber participado.

"No (me arrepiento). A la mejor he tenido fracasos o algún problema, pero todo eso me ha enseñado y me han hecho la mujer que soy ahora. Entonces no restaba nada, hasta las malas temporadas de teatro que fueron un poquito sufridas como proyectos tan increíbles (...) Crecimos y aprendimos", aseguró la actriz, quien se ha dedicado a lo largo de su vida a trabajar en el espectáculo, convirtiéndose en una de las celebridades más queridas del medio.

"Gabriel y Gabriela", "Te amo" y "Muchachita", son algunas de las producciones que la hicieron despuntar su carrera, así como "Destino", "Pueblo chico, infierno grande", "El privilegio de amar", "Así son ellas", "Amar otra vez", "Heridas de amor" y "Cuando me enamoro", son algunas de las telenovelas en las que ha participado, mientras que en cine ha hecho "Los camaroneros", "¿Cómo fui a enamorarme de ti?" e "Inesperado amor", por mencionar algunas de su larga trayectoria.

Lourdes Munguía luce espectacular a sus 62 años

Ya con 45 años de carrera, la actriz ahora ha destacado en redes sociales, ya que a sus 62 años Lourdes Munguía se sigue viendo como cuando debutó en la pantalla grande, pues como ha dicho en diferentes entrevistas, más que verse espectacular, se cuida porque quiere mantenerse saludable. En tanto, sobre su relación con Maribel Guardia, la actriz ha dejado claro que es su amiga y hasta se intercambian tips de belleza y cuidado personal.

SIGUE LEYENDO:

Lourdes Munguía se enfunda en crop top y chamarra de mezclilla que la convierten en la reina del demin