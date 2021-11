Estas FOTOS demuestran que Carlos López Moctezuma era el villano más GUAPO del Cine de Oro

Es bien sabido que el Cine de Oro mexicano marcó una época muy importante dentro del séptimo arte a nivel internacional, pues cultivó grandes artistas quienes ahora son recordados por su talento dentro de la pantalla grande.

Y precisamente una de las estrellas que destacó con su brillo dentro de la gran pantalla en la época más prolífica del cine mexicano fue Carlos López Moctezuma, quien se consolidó como uno de los villanos más odiados y queridos dentro del gremio del séptimo arte en nuestro país.

Un villano odiado y amado

Recordemos que dentro de las ficciones en el cine, no puede haber una película mexicana de antaño que no cuente con un villano que te haga odiarlo, y en este sentido, dentro de la memoria colectiva no existe un Pepe el Toro sin un Ledo, o una Meche López en “Salón México” sin un proxeneta como Rodolfo Acosta, y dentro de estas filas del "mal" existe un rostro que imponía terror y odio con sólo mirarlo y se trata de Carlos López Moctezuma.

Sin embargo, el aclamado villano de la época del Cine de Oro también es considerado uno de los más simpáticos de la época, esto debido a que en la mayoría de sus personajes, las líneas en su guion describían a un malvado hombre con un distintivo sentido del humor y además con peculiar cinismo a la hora de hacerle complicada la vida a los protagonistas.

La trayectoria Carlos López Moctezuma

El actor originario de la Ciudad de México y nació un 19 de noviembre de 1909, y creció en un entorno humilde, pues era hijo de un trabajador de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), y a pesar de que era el último de los hijos de un total de 11, lo cierto es que desde temprana edad sintió atracción por el gremio artístico, esto principalmente desde que conoció la televisión.

Su primera participación dentro de una producción cinematográfica ocurrió en 1938 en la cinta dirigida por René Cardona titulada "Dos cadetes", en dónde Carlos López compartió créditos al lado de Fernando, Julián Soler y Sara García.

A partir de dicha producción, fue reconocido como un verdadero “villano de la pantalla” lo que le dio gran fama, tanta que ese año filmó otras siete producciones.

Uno de los villanos más guapos de la gran pantalla

Con destacadas cejas pobladas, un peculiar bigote, y unos ojos claros con mirada profunda y penetrante, López Moctezuma se consolidó como uno de los villanos más queridos de la gran pantalla.

Es por eso que, a pesar de hacer la vida complicada a los protagonistas de las historias más queridas por el público mexicano, lo cierto es que nunca fue tan odiado, debido a que en su juventud, los seguidores del Cine de Oro, específicamente el público femenino, tenía un peculiar cariño a los personajes a los que Carlos López daba vida.

Es por eso que a continuación te presentamos las fotografías que demuestran que Carlos López Moctezuma era uno de los actores mas queridos de la pantalla grande en el Cine de Oro.