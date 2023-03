Majo Aguilar confiesa la razon por la que no tiene un dueto con su prima Ángela Aguilar

Majo Aguilar sigue en su recorrido constante en el regional mexicano, con un paso firme y cada vez conquistando más territorio a nivel nacional e internacional, la estrella está por llegar al Lunario del Auditorio Nacional el próximo 20 de abril, uno de los recintos más importantes del país y por eso invita sus seguidores a asistir al gran evento que tiene preparado.

La cantante acude a diversos encuentros con medios de comunicación en donde da los pormenores del concierto, pero también ha sido cuestionada en repetidos momentos sobre la relación que tiene con otras estrellas de su familia, pues cabe destacar que Pepe Aguilar es su tío, por lo que tiene un trato cercano con sus primos Leonardo y Ángela.

Mucho se ha dicho que las primas no tienen una comunicación tan buena, pero ellas cada vez que les preguntan al respecto niegan cualquier enemistad que se menciona, ahora fue Majo quien nuevamente declaró que todo está bien entre ella y Ángela, pero en lo que respecta a por qué no tienen una canción en dueto informó que simplemente no se ha dado.

Es la "ranchera galáctica". IG/majo__aguilar

Según Bandamax, la página de información sobre el mundo grupero, ahí mencionan que Majo aseguró que ni ella le ha pedido un dueto a Ángela, ni la “princesa del regional mexicano” lo ha hecho con ella, pero reveló que en dado caso llegue a pasar, es algo que disfrutaría mucho en una cuestión familiar.

Y es que las nietas de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre han causado mucha expectativa sobre una posible colaboración, además otra de las cosas que se preguntan los fanáticos es la razón por la que Majo no forma parte de “Jaripeo sin fronteras”, espectáculo en el que participan los integrantes de la dinastía.

La conocida como “ranchera galáctica” ha dicho en anteriores momentos que no le gustan las comparaciones con otros famosos o con las estrellas de su familia, que ella ahora está muy conforme con todo lo que ha logrado a lo largo de estos años y que va por muchas más cosas, pero siempre pensando primero en su proyecto.

“Nunca me comparé con nadie de mi familia, nunca dije voy a ser mejor o voy a ser más, siempre he estado enfocada en quien voy a ser yo, qué voy a proponer, que puedo dar, como que esa parte nunca me la cuestioné y no es algo que estuviera presente en mi", dijo en una intervención para el Podcast de Pedro Prieto.

