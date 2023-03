Grupo Firme también hace “corridos tumbados” y lo demuestra en su colaboración con Junior H, así suena “tronado ligas”

Disponible en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales es como suena “Tronando ligas”, el tema en el que colaboraron Junior H y Grupo Firme y que tanto gusto ha dado a los fanáticos de ambos artistas, pues es un trabajo que pedían desde hace algún tiempo y que ahora es una realidad.

La canción de los originarios de Tijuana y el oriundo de Guanajuato conquistó a la audiencia, por lo que en menos de una hora superaron las más de 60 mil visualizaciones, pues desde que dieron a conocer que preparaban algo juntos empezaron una especie de difusión para apoyar la pieza en cuanto esta viera la luz.

La dirección del videoclip estuvo a cargo de Isael Gutiérrez y Evert Gutiérrez, mientras que Mane Borja fue el director de fotografía de la colaboración entre las disqueras Music VIP Entertainment de Grupo Firme y Rancho Humilde de Junior H, los fanáticos ya se están pronunciando al respecto del trabajo que llevaron a cabo y en la sección de comentarios aplauden lo que ven y escuchan.

Esta canción forma parte de la serie de duetos que ambos han realizado, Junior H ha compartido micrófonos con estrellas como Luis R Conriquez, Peso Pluma y Óscar Maydon, por mencionar algunos, mientras que Grupo Firme no se queda atrás, también han dado a conocer algunos sencillos con cantantes de regional mexicano y en solitario.

Otra de las cosas que Grupo Firme ha informado en los últimos días es la serie de eventos con los que seguirán su trabajo este 2023, después del éxito en México y Estados Unidos con “Enfiestados y amanecidos”, ahora llegará “Hay que conectarla”, en donde solamente han confirmado eventos en la unión americana, pero los seguidores no descartan la posibilidad de que regresen a su país de origen e incluso que vayan a otros lugares del mundo.

Hay que recordar que Grupo Firme es una de las bandas que siempre está dando de qué hablar, ya sea por el éxito de sus proyectos o por las polémicas en las que se han visto envueltos sus integrantes tal y como ahora pasa con Eduin Caz, líder y vocalista, quien desde que empezó a ser conocido miles de personas se han identificado con su estilo de vida, pero ahora por lo que ha sido señalado es por la presunta separación que vive en su matrimonio con Daisy Anahy.

“Paso a paso fui subiendo en esta vida

Y a pesar de las envidias, nunca me verán caer

Si me miran enfiestado con mi gente

Reventando la champaña en la alberca del hotel

Es porque la perrié

Y ya la armé

Me lo gané

Todo lo sudé

No debo nada

Las cuentas claras

No me preocupo, va todo bien

Pa disfrutar me gusta andar

tronando las ligas con mi carnal

Vegas nevada y un RM,

Suelita roja me ven portar”, dice parte de la letra.