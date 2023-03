Chaeyoung de TWICE se disculpa por usar playera con esvástica nazi y es criticada por esta FOTO

TWICE se encuentra en medio de las promociones de "Ready to be", su nuevo álbum, la girlband tuvo actividades en Estados Unidos, donde su audencia ha ido creciendo cada vez más en cada comeback. Sin embargo, su lanzamiento se vio opacado con la polémica en contra de una de sus integrantes.

La girlband es una de las más importantes y populares actualmente en el K-Pop, incluso serán el primer acto femenino en presentarse en el estadio SoFi y el Met Life luego de BTS. También lograron su primer millon seller en los pedidos anticipados de su disco.

Recientemente, en redes sociales Chaeyoung de TWICE ha sido blanco de opiniones divididas por el uso de una camiseta que para algunos fue insensible debido a su significado en el contexto social e histórico.

Chaeyoung de TWICE ofrece disculpas por usar ropa con símbolo nazi

A través de sus redes sociales, Chaeyoung compartió un par de fotos que llamaron la atención de sus fans, pero no por una buena razón y es que varios usuarios comenzaron a señalar que el diseño de su camiseta no era el ideal, ya que portó una playera con un símbolo nazi.

En redes sociales el tema se hizo tendencia de inmediato, lo que llevó a la integrante de TWICE a borrar las imágenes de su Instagram y ofrecer una disculpa.

No reconocí correctamente el significado de la esvástica inclinada en la camiseta que usé

La joven aseguró que no prestó la debida atención a la prenda y el diseño, pero no tuvo intención de preocupar a sus fans; pese a sus disculpas, algunos usuarios y fans señalaron que no era un simple descuido, pues la utilizó dos veces y es imposible no reconocer una esvástica.

Sin embargo, no fue la única acusación en su contra, pues otros usuarios señalaron que en una de sus recientes presentaciones vistió una playera de QAnon, un grupo radical conocido por sus teorías conspirativas y movimientos políticos extremistas.