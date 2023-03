VIDEO | Pedro Fernández rompe el silencio sobre los supuestos celos extremos de su esposa: "Es una mujer inteligente"

En un momento donde las parejas del mundo del espectáculo están separándose, existen otras que han sabido tolerar la tormenta que éste ambiente les da. Es el caso de Pedro Fernández, quien no ha sido ajeno a "escándalos", pero que no ha caído en la garra de las polémicas. El cantante hasta apenas se animó a romper el silencio sobre los rumores que apuntaban una "celotipia" de su esposa Rebeca Garza.

Lo que entonces se dijo es que la pareja del músico lo celaba en demasía al grado de obligarlo a renunciar a una telenovela donde compartiría créditos con la actriz Marjorie de Sousa. Fue hasta apenas que él decidió hablar al respecto, no sin mencionar que esas habladurías afectaron su vida familiar ya que ella recibió muchos ataques directos.

"Ante eso imagínate cuando... me la atacaron horrible. Y bueno, por eso hablo de que es una mujer inteligente porque si fuera otra persona, creo que no le hubieran faltado ganas de salir a decir y a defenderse de otra manera. Sin embargo, se mantuvo con la serenidad de saber lo que esto es, lo que esto representa, lo que esto de repente desborda pasiones, desborda comentarios, desborda situaciones que se pueden mal interpretar...", explicó Pedro Fernández para la prensa rosa.

Pedro Fernández, agradecido con su esposa por apoyarlo

No es un secreto que lidiar en la vida de un famoso no es sencillo, pues cualquier resbalón significa el linchamiento virtual para él y sus familiares. Esto lo sabe muy bien Rebeca Garza, por lo que se mantuvo a la línea tras los rumores que se desataron en su contra. Por esta razón y por otras adversidades Pedro Fernández le está muy agradecido a su esposa y así lo expresó frente a las cámaras:

"Ha sido una mujer fuerte, una mujer inteligente que ha tratado de entender. No es sencillo llevar o no es llevadero el estilo de vida que los artistas tenemos de repente: las ausencias, las giras, todo eso, los chismes que luego no son verdad, pero ya por lo pronto le siembran una semillita ahí y te meten en camisa de 11 varas. Por lo pronto en las próximas 72 horas quién sabe qué vaya a ocurrir", expuso el intérprete de "Amarte a la antigua".

Pedro Fernández al lado de su esposa Rebeca. Garza. (Foto: Especial)

