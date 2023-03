Pati Chapoy reaparece con indirectas tras supuesta orden de aprehensión: "Todos tenemos mala reputación en la boca de un dolido"

Pati Chapoy se encuentra rodeada de polémica luego darse a conocer que tanto ella como sus compañeros Daniel Bisogno, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez, tienen una orden de aprehensión en su contra. La noticia se hizo viral en redes sociales el pasado viernes 17 de febrero, mismo día en el que la conductora de espectáculos no apareció en el programa que dirige en TV. Azteca; no obstante, pese a no presentarse en "Ventaneando", la periodista continuó activa en sus plataformas digitales, desde las cuales lanzó un fuerte mensaje tras las acusaciones que enfrenta.

Fue a través de Twitter que Pati Chapoy resubió un contundente mensaje en el que deja en claro su postura ante los señalamientos en los cuales se encuentra inmersa. "Todos tenemos mala reputación en la boca de un dolido, un mediocre o un envidioso", retomó la conductora de espectáculos en una publicación realizada en la red social del pajarito azul. De igual manera, la periodista ha dado "like" a los comentarios de apoyo que ha recibido luego de que se viralizara la orden de aprehensión en su contra.

Pati Chapoy reaparece en redes. Foto: captura de pantalla.

Cabe mencionar que, pese a que Pati Chapoy brilló por su ausencia el pasado 17 de marzo, sus compañeros de "Ventaneando" dejaron en claro que la periodista reanudará su trabajo el próximo lunes, fecha en la que se espera que ella misma aproveche su espacio al aire para pronunciarse sobre la orden de aprehensión que tiene en su contra, ya que por ahora no hay certeza sobre cuál fue el delito que cometió.

Conductores de Ventaneando explican la situación de Paty Chapoy

El pasado viernes, luego de que se hiciera viral la noticia sobre una presunta orden de aprehensión en contra de Pati Chapoy, sus compañeros de "Ventaneando" comentaron que aclararían el tema en vivo; no obstante, los conductores del programa no mencionaron nada sobre la situación jurídica de la periodista. Únicamente, le dijeron al público que no deberían de creer todo lo que se dice en redes sociales.

Se espera que la conductora aclare los rumores el próximo lunes. Foto: especial.

“Ya no nos dio tiempo para explicarles lo que está sucediendo con nosotros, que estamos siendo tendencia en todas partes, pero no se crean lo que leen, la gente es muy tonta, y se atreven a publicar cosas que no tienen la más remota idea de lo que están diciendo”, puntualizó Daniel Bisogno. Por su parte, Rosario Murrieta sentenció que será hasta el próximo lunes cuando la misma Pati Chapoy aclare la situación.

