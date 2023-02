Reviven incómoda entrevista de Pati Chapoy a Napoleón: “Estás más gordo”

Durante los últimos días, el nombre de Pati Chapoy ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que realizó nuevos comentarios sobre el peso y la apariencia de Yuridia a quien siempre ha criticado por esta cuestión, no obstante, en plataformas digitales revivieron una vieja entrevista que la titular de “Ventaneando” le hizo a José María Napoleón en la que también lo llamó gordo por lo que las imágenes dejaron en evidencia que la gordofobia de la periodista no es algo nuevo y por ello en esta ocasión recordaremos cómo fue aquella incómoda entrevista.

Este polémico episodio de la televisión mexicana ocurrió en el año de 1987, cuando Pati Chapoy estaba al frente del programa de Televisa llamado “El Mundo del Espectáculo” y José María Napoleón fue el artista elegido para tener una actuación musical dentro de dicho espacio y una vez concluida su participación procedió a ser interrogado por la ahora titular de “Ventaneando” quien sin ningún tipo de filtro hizo varias preguntas y comentarios que incomodaron al intérprete de “Vive”.

Para empezar, Pati Chapoy le dijo al cantante que se sentara si es que podía pues lo veía muy “maltrecho” y enseguida insistió que le contara por qué estaba lastimado de una mano y el cantante aparentemente no quería hablar de ello, pero ante la actitud de la periodista no le quedó de otra más que explicar que se debía a su actividad como torero, lo cual, también fue cuestionado por la comunicadora.

Una vez que finalizaron el tema de la tauromaquia, Pati Chapoy cuestionó a Napoleón sobre “Nunca cambies”, el tema que previamente interpretó y la conductora demeritó su composición asegurando que “el chiste es cambiar”, por lo que el cantante tuvo que explicar a qué se refería en su canción y fue aquí donde Pati Chapoy aprovechó para hacer el comentario sobre el físico del cantante.

Napoleón no fue el único artísta que Pati Chapoy criticó por su peso. Foto: Especial

“Tú sí has cambiado bastante, estás más gordo”, comentó Pati Chapoy causando una expresión de asombro en el cantante quien respondió “¡No, hombre! ¡qué dices!” y enseguida explicó que en los últimos meses había bajado alrededor de 8 kilos y que pesaba 65 kilos aproximadamente, no obstante, la conductora no le creyó e insistió: “¡Cómo no! ¿A poco sigues pesando lo mismo? Yo te veo muy ponchado”.

Luego de este incómodo comentario Pati Chapoy siguió atacando al cantante y le hizo otra polémica pregunta “Oye, ¿Cómo vas con Susana?, ¿ya se estabilizó el matrimonio?”, no obstante, el cantante fue muy inteligente y aseguró que su relación con la madre de sus hijos nunca había estado inestable, posteriormente, la conductora cerró su comentario diciéndole que era “un adolescente crónico” pues andaba “picando aquí y allá” refiriéndose a las múltiples parejas que tuvo el también torero y fue así como finalizó la polémica entrevista que durante los últimos días se hizo viran en distintas plataformas.

