Pati Chapoy habla de la gente que se "avergüenza de su cuerpo", así reaccionaron los internautas

Pati Chapoy no deja de estar en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones, pues esta vez compartió en sus redes sociales una reflexión que habla sobre la gente que se "avergüenza de su cuerpo", lo que hizo reaccionar a los internautas, quienes no olvidan su reciente caso con la cantante Yurida. La conductora de Ventaneando nuevamente está siendo el centro de la discusión en las plataformas digitales en donde debaten la importancia de dejar de criticar a las personas por su físico.

Desde la semana pasada, la titular del programa de espectáculos está siendo duramente criticada, pues hace algunos días Yuridia habló de la vez que tanto la periodista como sus compañeros le dijeron "gorda", y como la acosaron por mucho tiempo. Debido a sus declaraciones, los conductores se justificaron y continuaron desacreditando a la cantante de "Ángel". Finalmente, CONAVIM emitió un comunicado, y los comunicadores tuvieron que pedir una disculpa pública a la exintegrante de La Academia.

Pati Chapoy vuelve a la polémica

A pesar de que le pidió perdón a la intérprete de "Qué Agonía", personas en redes sociales han manifestado que la conductora de la televisora del Ajusco y sus colaboradores han seguido haciendo algunos comentarios con ligeras referencias a su polémica y a las críticas hacia el cuerpo. Y aunque ha pasado desapercibido por muchos, ahora aseguran que quedó en evidencia con una reflexión que compartió Pati Chapoy en su cuenta de Twitter.

Pati Chapoy comparte reflexión y recibe críticas Foto: Captura de pantalla

La presentadora y reportera de Tv Azteca publicó una imagen en la que se puede leer: "No entiendo como tanta gente se avergüenza de su cuerpo y nadie de su mente". Sin embargo, debido a la reciente polémica que vivió con la ex Académica, los internautas notaron este post e inmediatamente le dejaron muchos comentarios, en los que además de apuntar que esto hacia referencia a la originaria de Hermosillo, Sonora, también era una prueba de que no había entendido lo que hizo mal.

"Tú si vives engañada, eres incapaz de darte cuenta de cómo tu mente y comentarios clasistas, misóginos y gordofobicos le hacen daño a la gente que te sigue", "La señora que vino a podrir el periodismo de espectáculos en México La Señor que ha destroza familias y relaciones , habla de vergüenza y de mente??? Wtf… eso es no tener vergüenza" y "No entiendo como gente como usted se preocupa por los cuerpos ajenos en lugar de ocuparse de su propia mente", son los comentarios que se pueden leer.

Pati Chapoy y Yuridia protagonizaron una pelea recientemente debido a que la conductora de Ventaneando indicó que la cantante no le quería dar una entrevista porque le dijo gorda. La intérprete salió a defenderse y dijo que no solamente fue eso, sino que también acosaron a su familia y a ella para conseguir notas, de igual forma, dijo que organizaron una campaña de desprestigio en su contra, y que este fue el motivo por el que ya no quiere hablar en su programa.

Los usuarios de redes se lanzan contra Pati Chapoy Foto: Captura de pantalla

En tanto, los conductores se Ventaneando se trataron de defender mostrando imágenes que los perjudicaron aún más ante la audiencia. Ante toda esta polémica, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) pidió frenar las críticas en contra de la intérprete, de 36 años, pues fomenta una cultura discriminatoria en la sociedad. Tras este comunicado, la periodista de espectáculos pidió unas disculpas que muchos usuarios pusieron en duda.

