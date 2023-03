Pati Chapoy obtiene amparo contra una orden de aprehensión

Pati Chapoy obtuvo una suspensión provisional contra una orden de aprehensión en su contra en la Ciudad de México. De acuerdo a información disponible, la conductora de Ventaneando acudió con un juez federal para ampararse ante las autoridades capitalinas que la están buscando para detenerla. La información está acaparando los principales sitios de noticia que cubren esta nuevo problema legar que tiene la periodista de espectáculos.

El periodista Arturo Ángel informó por medio de su cuenta de Twitter, que Patricia Chapoy Acevedo, nombre completo de la titular del programa vespertino de Tv Azteca, obtuvo una suspensión provisional en contra de una posible orden de arresto girada en su contra. El reportero indicó que de acuerdo a lo que está disponible no se sabe cuál fue el delito que cometió.

Esto se sabe de la orden de arresto contra Pati Chapoy

"Les informo que la periodista PATY CHAPOY@ChapoyPati obtuvo una suspensión provisional en vs de una posible ORDEN DE APREHENSIÓN o de ARRESTO girada en su contra. Presentó un amparo que ya aceptó a trámite un juez federal de la CDMX", escribió en su publicación en la que mostró la captura de pantalla del documento en el que se ve el nombre de la presentadora de televisión.

Foto: Captura de pantalla

"La conductora de Ventaneando le dijo al juez federal que cree que un juez del fuero común de la CDMX giró una orden en su contra para detenerla. El juez federal ha ordenado suspenderla mientras averigua", destacó el periodista, quien indicó que será hasta el lunes 27 de marzo del año en curso cuando se definirá si le concede o no la suspensión definitiva sobre el caso que está en proceso en su contra.

"Desconozco que delito es el que se impute a @ChapoyPati. Los datos disponibles no lo indican. Recuerden que a veces hay personas que promueven amparos vs órdenes que no necesariamente existen, pero otras veces sí. A veces quieren averiguar con ese amparo si la orden existe", explicó en su hilo de Twitter Arturo Ángel.

Foto: Captura de pantalla

En tanto, otras fuentes muestran que su compañero de Ventaneando, Daniel Bisogno también obtuvo la suspensión provisional de una posible orden de arresto. Según el documento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el amparo fue solicitado este jueves 16 de marzo ante el juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México encargado del Trámite, adscrito a la Unidad de Gestión Cinco.

Hasta el momento se desconoce cuál sería el presunto delito por el que se les habría girado una orden de aprehensión, pero se espera que en las próximas horas, ambas celebridades hablen al respecto, pues podrían ocupar sus redes sociales o bien, su tiempo al aire en Ventaneando para aclarar la situación en la que están involucrados y que actualmente los pone como los protagonistas de un escándalo.

SIGUE LEYENDO:

Pati Chapoy pide perdón a Yuridia en Ventaneando por todas sus críticas hacia ella desde hace 20 años