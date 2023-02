Pati Chapoy se lanza contra los detractores de Ventaneando: “Generamos mucha envidia”

Durante las últimas horas, ha circulado en redes sociales un video en el que aparece Pati Chapoy emitiendo un discurso dirigido a todos los detractores de “Ventaneando”, en el que asegura que todos los ataques que ha recibido el espacio televisivo que encabeza es porque les tienen envidia, por lo sus palabras han generado todo tipo de reacciones entre los internautas y por ello en esta ocasión te contaremos toda la verdad detrás de este polémico clip.

Como se mencionó antes, este video de Pati Chapoy comenzó a circular en distintas plataformas digitales durante las últimas horas y en distintas páginas se dijo que las palabras de la periodista eran una respuesta para todas aquellas personas que han atacado a su programa tras haber protagonizado un nuevo pleito con Yuridia, a quien la periodista criticó por su físico, no obstante, dicho clip no tiene nada que ver con esta controversia pues esta grabación corresponde al 2019, cuando los conductores de este espacio acusaron a Raquel Bigorra de haberlos traicionado por haber difundido información confidencial a distintas revistas.

En el fuerte discurso de Pati Chapoy no mencionó de forma directa a Raquel Bigorra, no obstante, aseguró que todos los ataques y críticas en su contra se derivaron debido a que su éxito genera envidia.

“A final de cuentas, Daniel (Bisogno), estamos, porque me incluyo, es una posición que generamos mucha envidia porque trabajamos y damos éxito, porque somos personas conocidas, porque trabajamos y nos divertimos con el trabajo y eso genera mucha envidia mucha gente porque de alguna forma les estamos echando en cara que no pueden hacer lo que nosotros hacemos y cada quien desde su tribuna y no me refiero nada más a nosotros, sino a todas las personas que muy lamentablemente se dedican a aventar los dardos llenos de intrigas, de calumnias, de veneno, de mentiras, ¿cómo para qué? ¡Pónganse a trabajar! Lo único que estamos haciendo es entretenerlos y divertirlos y nos cuesta levantarnos temprano, pero si se levantan temprano y hacen lo que deben de hacer su vida va a cambiar”, sentenció Pati Chapoy.

La polémica conductora fue tachada de "soberbia" tras su discurso. Foto: Especial

Cabe mencionar que, pese a que este video de Pati Chapoy fue grabado algunos años, la titular de “Ventaneando” no se salvó de las críticas y fue tachada de “soberbia”, además, algunos internautas comentaron que les pareció irónico que de victimarios pasaran a ser víctimas y otros comentarios similares donde todos los conductores de este exitoso programa salieron raspados.

Como se mencionó al principio de esta nota, Pati Chapoy se puso en el ojo del huracán por haber emitido nuevos comentarios gordofobicos en contra de Yuridia, lo cual, desató todo un escándalo en el que por recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) terminó ofreciendo disculpas públicas a la cantante, no obstante, sus palabras no fueron suficientes para detener las críticas en su contra.

