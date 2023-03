Chucho, el niño que se volvió viral cantando "Castillos" de Amanda Miguel, tiene como objetivo conocer a esta cantante española ¿de quién se trata?

A finales del año pasado, un infante se volvió viral en redes sociales al interpretar de una manera muy particular uno de los temas musicales más exitosos de Amanda Miguel. El alboroto en las plataformas digitales fue tal, que algunos de los seguidores de la intérprete de "Así no te amará jamás" no dudaron en mandarle el polémico audiovisual a la argentina, quien replicó el video en sus redes sociales, para posteriormente extenderle una invitación a "Chucho", el niño que interpretó "Castillos" a todo pulmón.

Fue así que en su más reciente presentación en el Auditorio Nacional, Amanda Miguel no dudó en subir al escenario al pequeño que se posicionó como uno de sus más grandes seguidores al entonar la melodía señalada, de la cual, si bien no dominaba la letra, interpretaba como todo una persona con el corazón roto.

Posiblemente fue su estilo al momento de cantar y sus apasionados gestos los que provocaron que Amanda Miguel decidiera extenderle una invitación para su concierto, en el cual, la también compositora compartió el escenario con un holograma de su fallecido esposo Diego Verdaguer.

Curiosamente, la persona que fue elegida para darle vida al argentino fue Omar Chaparro, un gran amigo del ahora occiso, quien a su muerte no dudó en compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual además de destacar su fuerte vínculo, dejó en claro que Verdaguer era una persona admirable.

Tras asistir al concierto de Amanda Miguel, Chucho confiesa que ahora quiere conocer a Belinda

El pequeño "Chucho", quien ha demostrado que tiene un variado gusto musical, fue entrevistado por algunos reporteros tras su salida del concierto de Amanda Miguel, quienes entre otras preguntas, lo cuestionaron acerca de cómo le hizo para no sentir pena al presentarse ante cientos de personas, ya que el niño se mostró feliz y en ningún momento durante su participación en el espectáculo se "achicó", tal y como se expuso en "Ventaneando".

Fue durante la emisión de este viernes del mencionado programa de espectáculos que se reveló que el niño que se hizo viral cantando "Castillos" de Amanda Miguel ya tenía en la mira conocer a otra reconocida artista, esta vez de origen español y del género pop.

Así, tras preguntarle a qué otra artista le gustaría conocer, "Chucho" no dudó en responder que otro de sus sueños es poder reunirse con Belida, famosa que también ha demostrado ser muy cercana a sus fans, con los cuales interactúa en sus conciertos, llegando incluso a preguntarles si es que están muy alcoholizados, enalteciendo siempre la belleza de sus seguidoras.

Fue en diciembre del año pasado que Chucho se volvió viral al ser captado mientras cantaba sobre su triciclo viejo con una notable expresión de agonía que cautivó a los internautas, haciendo que muchos se enternecieran por su talento y capacidad de actuación al entonar la parte más triste de la icónica canción de Amanda Miguel.

Algo que destacaron muchos usuarios de Twitter es el hecho de que en una era en la que impera el reggaetón y la música del regional mexicano, es curioso encontrar a un pequeño al que le guste, cante y hasta actúe una canción que fue grabada en el año de 1983, época en la que alcanzó su apogeo el disco de Amanda Miguel titulado "El Sonido Volumen 2", mismo que le permitió colocarse en los primeros lugares de ventas.

SIGUE LEYENDO:

Amanda Miguel reacciona al video de Chucho, el niño que cantó “Castillos” y se hizo viral

Antes del éxito musical, los jefes de Diego Verdaguer se negaban a invertir tiempo y dinero en Amanda Miguel