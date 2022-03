Amanda Miguel rompe en llanto por Diego Verdaguer en pleno concierto: "Voy a seguir cantando por mi esposo"

Fue el pasado 27 de enero cuando se informó del fallecimiento del cantante Diego Verdaguer, quien perdió la batalla tras presentar complicaciones del COVID-19, enfermedad que contrajo durante su estancia en Los Ángeles.

Este 4 de marzo Amanda Miguel regresó a los escenarios al lado de Gloria Trevi; sin embargo no pudo evitar romper en llanto al recordar que es el primer show que ofrece luego de la partida de su amado esposo.

Fue en el Auditorio Nacional, presentación a la que asistió como invitada de Trevi, donde expresó su tristeza y a la vez su emoción por hacer lo que más le gusta en la vida: cantar.

Frente al público, la cantante argentina pronunció un breve discurso en el cual prometió seguir cantando en memoria de Diego:

“Estoy de luto chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija y nieto”, expresó la intérprete de “Él me mintió”, emocionado de los miles de asistentes al centro de espectáculos.

“Diego era amor y hoy que no lo tengo, más que nunca. El amor es el único sentimiento que no puede y el único sentimiento que vale la pena sentir. No hay otro sentimiento, si nos movemos con el amor es muy fácil vivir, todo es posible”, agregó.

