BTS tiene prohibido casarse con extranjeras por esta razón

Actualmente, los integrantes de BTS se encuentran solteros, pero en más de una ocasión han mencionado sus deseos casarse y tener hijos. De hecho, una vez detallaron que el primero en contraer matrimonio sería Jungkook, pero hasta el momento ninguno ha podido llegar al altar.

Además, al ser todos originarios de Corea del Sur, se ven obligados a seguir diversas reglas, pues se trata de un país muy conservador donde las tradiciones deben seguirse al pie de la letra.

¿Por qué BTS tiene prohibido casarse con extranjeras?

Al ser famosos cantantes de K-Pop, los miembros de los Bangtan Boys son más propensos a ser juzgados por los coreanos, por lo que su agencia los protege de escándalos y rumores. Por esta razón, ellos también deben cuidar su imagen y evitar hacer cosas que ensucien su reputación.

Aunque no lo tienen prohibido, es cierto que si alguno de los integrantes se casara con una mujer extranjera sería probablemente señalado por su familia y la sociedad coreana. Sobre todo, RM, Jimim y Taehyung, quienes son los herederos directos de su apellido, ya que su responsabilidad es continuar con el apellido familiar.

BTS debe seguir las tradiciones de su país. (Créditos: Facebook / BTS)

Por su parte, Jin, Suga, Jungkook y J-Hope, no tienen la necesidad de seguir su apellido al no ser los primogénitos de su familia, pero esto no los salva de las estrictas tradiciones coreanas, por lo que si se casan con una persona de otro país tendrán que seguir las reglas.

¿Jungkook será el primero en casarse?

Los miembros de la boyband de K-Pop más famosa del mundo creen que el primero en casarse será el maknae, es decir, Jeon Jungkook, pues consideran que es el que mejor se lleva con las chicas y facilmente podría conseguir a una chica.

