Anette Cuburu: estos han sido los escandalosos romances de la conductora de VLA

Anette Cuburu estaría estrenando romance después de varios años de estar soltera, así lo dio a conocer una importante revista de espectáculos, la cual mostró unas fotos en las que la conductora de Venga la Alegría se ve muy enamorada de su nuevo galán. De acuerdo a la publicación la presentadora y actriz le habría dado una nueva oportunidad al amor, después de tener escandalosas relaciones que muchos ahora no recuerdan muy bien, por eso aquí te decimos quiénes han sido sus parejas.

A pesar de que ha tenido mucho éxito durante los últimos años en su carrera profesional como conductora de televisión tanto en Televisa y Tv Azteca, la presentadora no ha tenido tanto suerte en el amor, pues hace más de 10 años se divorció y no había tenido ningún romance oficial, sin embargo, ha sido involucrada sentimentalmente con algunos de sus compañeros de los matutinos, dando de qué hablar y colocándose en el ojo del huracán.

Alejandro Benítez

La estrella del matutino del Ajusco se casó en 2004 con Alejandro Benítez, quien fue Director General de Comercialización de Artistas de Televisa, y con el que tuvo a sus hijos: Anette, y los mellizos Alejandro y Camila. De acuerdo a lo que la propia Cuburu narró en una entrevista, su matrimonio era estable hasta que en 2008 se unió a Hoy y sus colegas empezaron a esparcir el rumor de que estaba teniendo una relación extramarital con Raúl "El Negro" Araiza, lo que provocó problemas con su esposo y su divorcio en 2011.

Foto: Especial

La actriz de "El candidato" dejó entre ver que las que comenzaron los rumores fueron Andrea Legarreta y Galilea Montijo, a quienes dijo pronto las alcanzaría el karma, pues sus relaciones eran inestables. "Esas dos mujeres se metieron en mi vida y así les fue y les va a ir, y no por mí, porque el karma es así. Yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara. Así se pagan las cosas", destacó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la cual se ha hecho viral después de que ambas anunciaran el término de sus matrimonios.

William Valdés

Desde hace un par de años comenzaron a correr las especulaciones de que Anette Cuburu, de 48 años, y William Valdés, de 29, habían iniciado una relación que mantenían en secreto en los foros de Venga la Alegría. Sin embargo, algunos fanáticos del programa lograron notar algunas de sus interacciones, como por ejemplo el presunto beso que se dieron durante el programa en vivo; las imágenes se hicieron virales y provocaron un escándalo en redes sociales por la diferencia de edad.

Foto: TvAzteca

Cuburu desmintió que tuviera alguna relación con el joven cantante y conductor. "Somos muy protectores entre nosotros en ‘Venga la Alegría’, entonces nos abrazamos, nos besamos, nos agarramos. Entonces yo creo que salió como este rumor de que éramos pareja, pero no, no somos pareja, lo adoro con toda mi alma”, destacó la actriz durante una entrevista antes de que el ex miembro de CD9 saliera del matutino del Ajusco.

Aarón Mizrahi

La mañana de este martes 14 de marzo, la revista TvNotas publicó las fotos de Anette con su nueva pareja. De acuerdo a la publicación, la conductora está saliendo con Aarón Mizrahi, un empresario dedicado a los restaurantes al que conoció a finales del año pasado durante su participación en Venga la Alegría Fin de Semana. La artista ya está llevando a su novio las reuniones con amigos, pues fue en una de ellas en donde se le vio besándolo.

Foto: TvNotas

Hasta el momento, Anette Cuburu ha sido muy discreta con su nueva relación, ya que no ha confirmado la información que publicó la famosa revista de espectáculo. La conductora prefiere mantener su vida privada alejada de los medios, por lo que se desconoce si próximamente hablará al respecto.