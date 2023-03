Oscar 2023: Eugenio Derbez dedica emotiva felicitación a Brendan Fraser con todo y selfie

La entrega 95 de los Premios Oscar estuvo llena de sorpresas entre los ganadores y celebridades presentes, siendo los mexicanos algunos de los que brillaron tanto en la ceremonia como en la gala previa. Entre ellos Eugenio Derbez que tomó sus redes sociales para enviar una emotiva felicitación a Brenda Fraser por llevarse un galardón con su papel en “The Whale”.

El comediante mexicano brilló en los premios de la Academia del año pasado luego de que la cinta “CODA: Señales del corazón”, en la que da vida a un profesor de música, ganara una estatuilla en la categoría Mejor película. Esta vez estuvo entre los invitados especiales en la cena que se realiza en los días previos a la ceremonia de entrega, en donde aprovechó para tomarse fotos con algunos de los nominados.

Eugenio Derbez felicita a Brendan Fraser por su triunfo en los Oscar. Foto: IG @ederbez

“Uno de los mejores comebacks en la historia del cine”, es el mensaje con el que Derbez felicitó a Brendan Fraser luego de que ganara el galardón en la categoría Mejor actor por su papel en “The Whale”, pues significó un regreso triunfal tras ser vetado y permanecer alejado de los reflectores desde principios de los 2000 pese a que fue una de las grandes estrella de Hollywood con cintas como “La Momia”.

Brenda Fraser triunfa en los Oscar 2023

Pese a tener una trayectoria de más de 30 años en el cine y brillar con cintas como “La momia”, “George de la Jungla”, “Al diablo con el diablo” y “Viaje al centro de la Tierra”, la noche de este 12 de marzo Brendan Fraser fue reconocido con su primer Oscar gracias a su papel como Charlie en “The Whale”.

En la misma categoría competían Austin Butler por “Elvis”, Colin Farrel por “Los espíritus de la isla”, Paul Mescal con “Aftersun” y Bill Nighy por “Living”, pero fue la actuación de Fraser lo que se le ganó tanto el reconocimiento del público como de los expertos en la industria, por lo que no pudo contener las lágrimas al saberse ganador.

“Así que así se siente el multiverso”, bromeó Brendan Fraser antes de continuar con su emotivo discurso. “Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas (…) Empecé en esta industria hace 30 años. Las cosas no me llegaron fáciles, pero había una facilidad que no aprecié hasta que ya no estuvo. Quisiera agradecer por permitirme regresar, a los compañeros y permitirme resurgir para poder volver a ser avistado”, añadió.

Brendan Fraser conmueve con discurso al ganar el Oscar. Foto: AP

