Karely Ruiz termina tatuada tras fiesta que se salió de control

Karely Ruiz dio mucho de qué hablar en redes sociales durante las últimas horas debido a que ofreció una fiesta que se salió de control y prueba de ello es que la modelo de OnlyFans mostró que terminó tatuada por lo que el actuar de la influencer regiomontana generó todo tipo de opiniones plataformas digitales y por ello en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Como bien se sabe, hace unos días Karely Ruiz anunció que se mudó a la Ciudad de México para trabajar en distintos proyectos, sin embargo, el pasado fin de semana regresó a su natal Monterrey y para empezar dijo que tuvo que alojarse en un hotel debido a que regaló todos sus muebles del departamento que tenía en dicha ciudad y en otro momento manifestó que tenía ganas de hacer una fiesta por lo que llamó a varios de sus amigos y organizó una celebración por el simple gusto de estar en Nuevo León.

Karely Ruiz organizó una fiesta para celebrar su regreso a Monterrey. Foto: IG: karelyruiz

En las distintas historias que publicó Karely Ruiz se pudo ver que la locación donde organizó su fiesta contaba con una piscina, por lo que la modelo de OnlyFans lució sus curvas con un arriesgado bikini de tiras en color negro, además, presumió que consintió a sus invitados con carne asada y todo tipo de bebidas alcohólicas y ya entrada la noche, la influencer regiomontana publicó distintas historias de Instagram donde reconoció estar en estado inconveniente.

Ya cuando la fiesta estaba en su punto máximo, Karely Ruiz contrató a un par de tatuadores que improvisaron un estudio en medio de la fiesta y comenzaron a tatuar a los invitados de la modelo de OnlyFans, quien también se animó a ponerle más tinta a su piel.

Karely Ruiz contrató tatuadores en medio de su fiesta. Foto: IG: karelyruiz

“Mandé a traer tatuadores de lo peda que estoy jajajaja” escribió Karely Ruiz en sus redes sociales donde también mostró algunas imágenes de los tatuadores, además, un par de horas más tarde publicó una foto de su nuevo tatuaje, el cual, se hizo en la muñeca de su brazo izquierdo y que se trata de una “A” y una “R”, que aparentemente son por su nombre, el cual es Karely Alejandra Ruiz García.

Cabe mencionar que luego de todo el descontrol que se armó, Karely Ruiz decidió borrar todas sus historias de Instagram, incluyendo las de su nuevo tatuaje, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando vuelva a presumir el nuevo diseño que plasmó en su piel.

Karely Ruiz borró todas las historias que publicó durante su fiesta. Foto: IG: karelyruiz

Es importante señalar luego de que Karely Ruiz contrató a tatuadores en plena fiesta generó una gran controversia entre sus fans pues para empezar algunos lamentaron su forma de beber y por supuesto le pidieron que no le agregara más tinta a su piel pues consideran que ya tiene suficientes, no obstante, también hubo quien celebró el nuevo tatuaje dela estrella de OnlyFans, quien decidió no generar más controversia y no contestó ni un solo comentario de su publicación.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Ninel Conde demuestra cómo cambiar una llanta con atrevido look

Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencuentran en “Hoy” y hablan de su ruptura: “Hemos recibido mucho amor”

Maribel Guardia eleva la temperatura con ajustado mini vestido morado