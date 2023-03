¿Peligra su vida? Karely Ruiz denuncia amenazas por culpa de una página que robó su identidad

Karely Ruiz se ha vuelto tan famosa en las redes sociales que sus seguidores esperan con ansias el día en que por fin publique algo para llenarle de comentarios cada foto, cada video, cada participación en radio, televisión o aparición en medios nacionales e internacionales, entre otros contenidos.

Sin embargo, también pasa diversas dificultades, como el hecho de encontrar perfiles donde quieren adjudicarse su identidad, y comienzan a interactuar como si fuera la famosa modelo de OnlyFans. Pero gracias a las precauciones de las redes, es posible identificar a la verdadera Karely, o a otras diversas estrellas del momento.

Aseguró que la página hace supuestos regalos. Crédito: Instagram @karelyruiz

A través de las redes sociales, Karely Ruiz informó que la han estado amenazando porque supuestamente habría repartido algunos premios; el problema es que todo lo hicieron personas con malas intenciones a través de perfiles faltos que tienen su nombre mal escrito, y de hecho, no cuentan con verificación.

"Karelly Evento Regalo" es el perfil del que hablan. En la publicación advierten "Tú ganas. Revisa mi perfil", pero al momento de revisarlo, realmente no hay respuesta. Muchas veces puede ser hasta una estafa, aunque en esta ocasión no se reportó que hubieran robado a quienes cayeron.

"Una señora me está amenazando que por qué no le doy su premio, ENTIENDAN QUE ES FALSO SI NO TIENE LA PALOMITA AZUL ES FAKE", advirtió la famosa modelo de OnlyFans desde sus perfil oficial en Facebook.

Esta fue la página que denunció. Crédito: Facebook

En los comentarios publicaron muchos otros casos de personas que habían tenido diversos problemas o vivencias parecidas. Desde aquellos que son seguidos por perfiles falsos de Karely Ruiz en Instagram, hasta los que reciben solicitudes de amistad, supuestamente de la creadora de contenido.

Hasta el momento no ha revelado de qué clase de amenazas habla, tampoco si es algo que debería tomarse en serio y acudir a las autoridades correspondientes, o si solamente son palabras al aire que por lo insistentes, le causaron tal molestia que debió publicar las aclaraciones necesarias.

De hecho, en sus redes sociales ha seguido publicando sin problema alguno; incluso en las últimas horas aseguró que estaba lista para salir de fiesta, y se tomó algunas fotografías dentro de su costoso automóvil. Todo parece indicar que está fuera de peligro ante cualquier palabrería que amenace su vida.

En las redes hay decenas de perfiles donde se hacen pasar por la modelo. Crédito: Instagram @karelyruiz

Es a través de su mismo Facebook donde continuamente realiza verdaderos concursos, y regala a sus fanáticos dinero, accesorios y toda cantidad de cosas que le piden. Incluso se han acercado a ella para que conozca a ciertas personas que la admiran o haga alguna donación a la beneficencia, lo cual ha realizado sin problemas.

La última publicación al respecto que lanzó, es una captura de redes sociales donde le pidieron ayuda, pues una mujer estaba aparentemente en peligro. Ella tomó la iniciativa de pedirle un transporte de aplicación para que pudiera regresar a casa sin mayor problema.

