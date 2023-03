Karely Ruiz reflexiona y se disculpa con las mujeres que llegó a ofender, dejará de decir “soporta panzona”

Las calles de la Ciudad de México y de otras en el mundo se tornaron de color morado debido a que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y, como cada año, colectivos salieron a las calles para exigir igualdad de derechos, oportunidades y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia. Esto no fue ajeno a Karely Ruiz, quien hizo una reflexión tras conocer la situación a través de las redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, la joven de 22 años le ofreció una disculpa directa a todas esas mujeres a las que llegó a lastimar (de forma indirecta) con algún tipo de comentario. Incluso, reculó sobre la frase "soporta panzona", la cual se volvió viral entre las influencers e internautas al considerarla ofensiva.

"Perdón si algún día te hice sentir mal con un comentario mío. Ayer vi tanta cosa mala en TikTok que nos pasan a las mujeres, hablo de mujeres por qué ayer fue la marcha, antes de que salgan que los hombres también pero si alguna vez te ofendí una disculpa de corazón en la vida vuelve a pasar. Voy a dejar de decir esa frase de 'soporta panzo*a' cuando no me tengo por que meter en el físico de nadie", escribió Karely Ruiz.

Karely Ruiz habla sobre el respeto hacia los demás

La originaria de Monterrey, Nuevo León, no pudo evitar hacer un análisis de la situación que se vive en la actualidad, en especial a la forma en cómo se conducen las personas desde sus teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Expresó que "todos merecemos respeto y jamás me gustaría dañar u ofender alguna de mis seguidoras o seguidor", dando por hecho que tampoco quiere ser blanco de ataques de parte de los llamados haters.

En el caso de la apariencia física, algo que parece estar muy castigado en las redes sociales expresó que en algún momento no estuvo conforme con su cuerpo, hecho que la orilló a las cirugías estéticas; sin embargo, puntualizó en que eso no debe de ser tema para nadie, por lo que exigió respeto.

"Y si tal vez yo nunca estuve conforme con mi cuerpo y recurrí a las cirugías pero eso no le tiene que importar a nadie y así como yo pido respeto espero que también me den lo mismo, pero nunca des nada esperanzado a recibir, mejor me quedo con la satisfacción que yo hice algo bueno :)", escribió Karely Ruiz.

