Karely Ruiz relata la violencia que sufrió por parte de su expareja: "Cómo una persona que amas te puede humillar"

Cada vez son más las celebridades que usan las redes sociales como una herramienta para alzar la voz y revelar que fueron víctimas de violencia, esta vez fue Karely Ruiz quien compartió con sus seguidores las humillaciones y el maltrato que sufrió con su expareja, de quien no reveló más detalles.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y famosas han usado sus plataformas para llevar un mensaje de empoderamiento y apoyo a sus seguidoras. Muchas de ellas han compartido sus propias historias de violencia y abuso, que harían mantenido en las sombras durante mucho tiempo, entre otras cosas, por temor.

Karely Ruiz relata la violencia que sufrió por parte de su expareja. Foto: IG @karelyruiz

Como ocurrió con la modelo regiomontana, quien publicó un sensible mensaje a través de sus historias de Instagram por el que más tarde en un video dijo sentir tristeza al recordar los momentos de angustia que vivió: “Se me vinieron muchos recuerdos y, ¿por qué no hice nada en el momento? Cuando uno se enamora lo normalizamos, pero no, cualquier cosa que no te guste a la ve***, chicas.

“Me marcó mucho”

La influencer, de 22 años, señaló que ver las historias de otras mujeres en redes sociales la motivó a hablar sobre la violencia que vivió en uno de sus noviazgos, donde su expareja la humillaba y chantajeaba para evitar que usara ciertas prendas.

“Veo a chicas que publican cómo sus parejas las maltrataban. Yo estuve con una persona así, no quiero decir mucho porque es algo que me marcó mucho, pero cómo una persona que amas te puede humillar”, comenzó en su mensaje Karely Ruiz.

Añadió: “Hacer sentir mal, decirte cosas y no bajarte de pu** que porque me vestía provocativa, me decía que no era feliz porque me vestía así para llamar la atención, que mínimo un día me vistiera decente para él. Fue de las relaciones que más me hizo mie***, pero aprendí a perdonar y confiar menos en la gente, pero no entiendo ¿cómo alguien que amas tanto puede hacerte sentir una mie***?”.

