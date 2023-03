Oscar 2023: The Whale y el secreto detrás del nombre de la película protagonizada por Brendan Fraser

La Ballena de Darren Aranofsky es una película llena de elementos ocultos que permiten una reinterpretación e invitan a los espectadores a verla en más de una ocasión a fin de encontrar todos los secretos inmersos en ella. Sin embargo, esta obra que le podría dar a Brendan Fraser el Óscar a Mejor Actor tiene una incógnita digna de resolver: ¿por qué lleva ese nombre?

La respuesta más fácil y acertada es que esto se debe a su personaje principal, Charlie, un hombre con obesidad mórbida que ha perdido el control de su vida al dedicarse a comer de manera compulsiva durante años motivado por el dolor que siente al haber perdido a su pareja.

No obstante, quedarse con esa resolución ha hecho que en redes sociales se haya considerado que esta cinta muestra a su protagonista como el hilo conductor de una postura ligada a la gordofobia. Pensar en la historia de este hombre de gran tamaño y hacer alusión a su parecido con el animal que da título a la obra puede no ser una conclusión acelerada, ya que hay otros factores que se deben tomar en cuenta.

Expertos auguran que Fraser pueda llevarse el Oscar a Mejor Actor.

Charlie es la ballena

Una de las imágenes que muestra al protagonista en la cinta da la pista a los espectadores de que Charlie es a quien ocupa la posición de "ballena" dentro de la película. En una de las escena se puede ver al personaje caminando. El sudor en su espalda muestra una figura muy similar a la de una cola de ballena, por lo que una vez conociendo eso, es más fácil ir dando paso a lo que ocurre después.

Ellie es el El capitán Ahab

Cuando Ellie se reencuentra con su padre, ella habla de lo bueno sería que él perdiera la vida, debido a que dice no sentir apego por él. Esto reluce con el ensayo que ella misma escribió antes de que comenzara la historia y el cual Charlie atesora. Algunas de las frases dejan en claro esto:

"Tenía muchas ganas de matar a la ballena Moby Dick, que es blanca. En el transcurso del libro, el capitan Ahab encuentra muchas dificultades. Toda su vida gira alrededor de matar a la ballena", dice uno de los extractos.

Hay varios elementos ocultos dentro de la cinta protagonizada por Brendan Fraser.

Una relación apagada

Otro de los párrafos logra un símil entre la forma en la que Ellie percibe a su padre y la relación que tiene con él. Al reinicio de la relación entre ambos, ella suele decir que si él no hubiera existido la vida sería más fácil y, aunque otros la reprendan, no toma en cuenta lo que siente su padre, a quien ve con alguien cuyas emociones no tienen relevancia.

"Creo que es triste porque la ballena no tiene emociones y no sabe que Ahab quiere matarla y es solo un pobre y enorme animal", apunta más adelante.

La aceptación de que algo pasa con ella

"Y también me siento mal por Ahab, porque piensa que su vida será mejor si puede matar a esa ballena, pero en realidad no le ayudará en absoluto", dice otro de los extractos.

Con este, la misma Ellie es quien muestra la lección que aprenderá unos segundos antes de que Charlie muera. Entiende que perder la relación con su padre no cambiará lo que vive, ni hará que los demonios internos que padece se terminen.

La cinta muestra momentos crudos sobre la adicción.

La ironía de la vida

"Me entristeció mucho este libro y sentí muchas emociones por los personajes y mucho más cuando leí los capítulos aburridos que eran solo descripciones de ballenas, porque sabía que el autor estaba tratando de salvarnos de su propia triste historia, solo por un momento. Este libro me hizo pensar en mi propia vida y luego me hizo sentir feliz por mí", termina.

Con esta frase acaba el papel del personaje interpretado por Sadie Sink. En ella se leer entre líneas que los intentos que hacía Charlie para mostrarle la importancia de un escrito honesto y poder expresarse por medio de las palabras era una invitación para que Ellie tomara las riendas de su vida.

