En mini shorts, Mariazel paraliza la red y se confirma como la más bella

Mariazel colabora en “Más Deporte” desde el 2016 y además de derrochar talento y carisma en este espacio de TUDN, la querida actriz y conductora de origen español también ha encontrado en este programa una plataforma para derrochar estilo y convertirse en todo un referente de la moda pues en cada emisión sorprende a sus fans con sus espectaculares outfits y para muestra de ello lo único que es necesario hacer echarle un vistazo a la última publicación que realizó en redes sociales pues impuso moda con un espectacular look ideal para cualquier domingo, además, se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de la farándula.

Como cada domingo, Mariazel estuvo compartiendo todos los pormenores de su participación en “Más Deporte” y fue a través de su perfil oficial de Twitter donde la querida “hermana disfuncional” invitó a sus miles de seguidores a que sintonizaran la transmisión de TUDN donde tendrían lo más relevante de la jornada deportiva, no obstante, también aprovechó y presumió el espectacular outfit con el que derrochó estilo en esta emisión.

Mariazel derrochó estilo con este look. Foto: TW: @Mariazezel

El impactante look con el que Mariazel impuso moda dominical estaba conformado por una blusa amarilla que tenía manga corta, la cual, resultó ideal para que pudiera mantenerse fresca ante las altas temperaturas que anteceden a la primavera, no obstante, la prenda que más llamó la atención fue un mini short de talle alto en color azul, el cual, le permitió presumir sus torneadas piernas en todo su esplendor y para complementar calzó un par de zapatillas en color blanco que causaron un gran furor pues más de una de sus seguidoras preguntó dónde podían conseguirlas.

Como era de esperarse, la publicación de Mariazel causó un gran furor entre sus fans, prueba de ello es que en tan solo unos minutos su fotografía logró acumular más de 10 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y además de recibir cumplidos de parte de sus fans, también se pudieron ver algunos elogios de parte de otras celebridades del ambiente artístico.

Mariazel robó más de un suspiro con su arrolladora belleza. Foto. IG: mariazelzel

“Bella como siempre”, “Eres un sueño, Mariazel”, “Toda una reina”, “La más guapa de todas”, “Cada día más bella”, “Todo un bombón” y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó la querida “hermana disfuncional”.

Mariazel regresa a la actuación

Pese a que Mariazel tiene una sólida formación actoral, en los últimos años se ha enfocado únicamente en su faceta como conductora, sin embargo, hace apenas unos días dejó ver que ya se encuentra grabando algunos capítulos de “Échame una mano Compayito”, serie cómica en la que compartirá créditos con Raúl “Negro” Araiza y con Edson Zúñiga “El Norteño”.

Mariazel compartirá créditos con Raúl Araiza y con Edson Zúñiga. Foto: IG: mariazelzel

De momento, este nuevo proyecto de Mariazel aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando se den a conocer todos los pormenores referentes al lanzamiento de esta nueva producción de Televisa.

