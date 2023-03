Galilea Montijo auncia su divorcio: así fue su historia de amor con Fernando Reina

Solo cuatro minutos antes de que entrara al aire la emisión de este viernes del programa "Hoy", la conductora estrella del matutino de Televisa, Galilea Montijo compartió en su cuenta de Instagram un comunicado en el cual informó que después de 11 años de matrimonio había tomado la decisión de divorciarse de su esposo, el políticoFernando Reina Iglesias.

"Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles", se lee al inicio del texto que publicó Montijo, en el cual además agregó que tanto ella como su aún esposo vivieron algunas diferencias durante el periodo de la pandemia por Covid-19.

Galilea Montijo anunció este viernes su divorcio. FOTO: IG / @reinaiglesias

Todo esto originó una "reflexión a conciencia" que devino en un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. "Siempre seremos una familia, el cariño permanece, y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas", agregó la presentadora tapatía en su post, el cual ha generado otro terremoto en el mundo de la farándula. Hay que recordar que tan solo en las dos semanas recientes sus compañeras de programa, Andrea Legarreta y Tania Rincón también anunciaron de manera oficial su separación de sus respectivos esposos.

Así se conocieron Fernando y Galilea

La conductora de "Hoy" conoció a su esposo durante un viaje de trabajo en Acapulco. FOTO: IG / @galileamontijo

Fue en 2010 cuando la historia de amor entre Fernando Reina Iglesias y Galilea Montijo inició, esto luego que la famosa presentadora de televisión, originaria de Guadalajara, Jalisco, realizó un viaje de trabajo al puerto de Acapulco, ciudad de donde es originario su hasta ahora esposo y en donde en aquel entonces se desempeñaba como regidor del municipio.

"Yo dije: 'Ay, ese muchacho tan guapo con esa cana al frente, porque él tiene un mechón de canas. La verdad que la primera vez que llegué a Acapulco y que lo veo", declaró Montijo durante una entrevista al ser cuestionada acerca de cómo fue que surgió el encuentro e inició su relación.

La presentadora estuvo casada durante 11 años con el político Fernando Reina. FOTO: IG / @galileamontijo

TE PUEDE INTERESAR: De Andrea Legarreta a Galilea Montijo: inaudita epidemia de divorcios sacude al elenco de "Hoy"

Reina Iglesias además se desempeñaba en aquel entonces como Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vocal de las Comisiones de Turismo y Hacienda. Una vez que ocurrió aquel encuentro, y con el paso de los días, entre ambos personajes comenzó a surgir una amistad. Sin embargo, en aquel entonces el político tenía planes de boda y una vez que concluyó su trabajo en el Ayuntamiento los dos continuaron con sus respectivas vidas y se distanciaron.

Ambos personajes se casaron el 6 de agosto de 2011 en el puerto de Acapulco. FOTO: Captura de pantalla

Ambos se alejan de sus respectivas parejas

"Gali" habló acerca de esta decisión durante la transmisión del programa "Hoy". FOTO: Captura de pantalla

De acuerdo con declaraciones de la conductora de televisión, y gran amiga de Galilea Montijo, Innés Gómez Montt, la presentadora de "Pequeños Gigantes" recibió un mensaje en año nuevo del propio Fernando Reina quien le habría confesado que finalmente había decidido no casarse. La tapatía le comentó que había pasado lo mismo en su caso.

"Yo sentí que me dolió el estómago y en ese momento me cayó el 20 de que me gustaba, en ese momento me cayó el 20 de muchas cosas, yo ya estaba separada y cuando nos volvimos a ver fue como de: '¿qué nos pasó? ¿en qué momento todo esto se transformó?' Y desde ahí no nos separamos", contó "Gali".

Comunicado publicado por Galilea Montijo en su cuenta de Instagram. FOTO: Captura de pantalla

TE PUEDE INTERESAR: "Es requisito ser soltera en ese programa": Conductores de VLA hablan del divorcio de Galilea Montijo

El amor surgió y ambos decidieron casarse, ceremonia que ocurrió el 6 de agosto de 2011 en el puerto de Acapulco, tiempo después llegó a sus vidas su hijo Mateo, quien actualmente tiene 10 años y con quien Galilea ha aparecido en diversas fotografías y videos que ha compartido con sus fanáticos en sus redes sociales.

"Aquí seguimos 10 años después": Fernando Reina

Gali y Fernando vivieron una gran historia de amor. FOTO: Captura de pantalla

Queda para el recuerdo el mensaje que Fernando Reina le dedicó a Galilea en 2021, cuando cumplieron una década de casados, en donde le agradeció por todo el amor y apoyo recibido en ese lapso: "Y sí...aquí seguimos 10 años después. Gracias por tu amor, comprensión, apoyo y por saber ser amiga, amante y compañera en buenos y malos momentos, porque en una década se vive mucho; sigo queriendo que sean muchos más los que Dios y la vida nos den de compañía. ¡Te amo!", fue el mensaje que publicó.

Por su parte, "Gali" también le dedicó unas palabras a su esposo por los 10 años de matrimonio. Fue en su cuenta de Instagram, en donde compartió un emotivo texto con el que celebró un años más: "¡Después de 10 años! Seguimos aquí: subidas, bajadas, risas y lágrimas, solo quiero agradecer todo tu amor y todo lo que haces. Te amo, ¡feliz aniversario!", escribió en agosto de 2021 la tapatía.

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo, entre lágrimas, anuncia su divorcio con Fernando Reina: "Siempre será un gran amigo"

Tras confirmar su divorcio, Tania Rincón presume su "relación" con famoso conductor de VLA

¿Galilea Montijo se somete a cirugía estética? Esto reveló la querida conductora de "Hoy"