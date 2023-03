Andrea Escalona sobre los dichos de que Pablo Montero es el padre de su hijo: "¿Saben qué sí me preocupa?"

Con la sinceridad y el humor tajante que la caracteriza, Andrea Escalona dio contestación a todos aquellos rumores en donde señalan al actor y cantante Pablo Montero como el verdadero padre de su bebé Emilio, esto aunque ella en repetidos momentos señaló que compartía el embarazo con su pareja Marco Estrada, quien no es una persona conocida públicamente.

Durante un encuentro que tuvo Escalona con medios de comunicación a su salida de Televisa, empresa en la que trabaja desde hace algunos años, la comunicadora dejo claro y fue muy tajante en su respuesta para quienes cuestionan que Marco Estrada no es el padre de su primogénito y que es producto de una “relación” con Montero.

Lo primero que hizo “Andy” al escuchar la pregunta de sus colegas fue soltar una gran carcajada, y replicó: “: "¡Ay mana!, ¿mana te tengo qué contestar eso?”, acto seguido dejó claro: ““No, el papá no es Pablo Montero, el papá es Marco Antonio Estrada”, pero no fue lo único que explicó la celebridad.

La hija de Magda Rodríguez pidió a la reportera que se informara más sobre el “chisme” y que no especulara mentiras. "¿Saben qué sí me preocupa muchachos?, que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero sin nada no, no sacan una prueba, una fotito, enseñen algo de por medio (…) Estaría padre que muchos de ustedes que son periodistas o la gente que se dedica al medio, pues hicieran una investigación con algo de fundamento, o sea, ya cualquiera puede decir… perdón que me de risa, ya no sé si me tiene que dar risa, no sé cómo tomarlo”, dijo según Agencias.