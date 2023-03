Pablo Montero revela que está tomando terapia para controlar sus adicciones: “Esas cosas me hacen daño”

Durante los últimos meses, Pablo Montero ha protagonizado múltiples escándalos a raíz de su alcoholismo, sin embargo, finalmente reconoció su problema y confesó que ya tomó cartas en el asunto pues dio a conocer que ya se sometió a una terapia para combatir sus adicciones por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema, es importante recordar que a raíz de su problema con el alcohol, Pablo Montero no grabó el capítulo final de “El último rey”, la serie biográfica de Vicente Fernández, además, protagonizó un zafarrancho con una periodista que lo cuestionó sobre sus adicciones y por si fuera poco hace apenas unas semanas atrás trascendió que fue demandado por supuestamente haber agredido sexualmente a dos menores de edad luego de una presentación que ofreció en Chiapas y como cereza en el pastel terminó detenido tras causar destrozos en un restaurante donde agredió a un hombre, por lo que todos estos hechos han afectado su imagen.

Pablo Montero ha lidiado con el alcoholismo desde hace varios años. Foto: IG: pablomoficial

Ante este panorama, Pablo Montero concedió una entrevista para “Venga la Alegría” donde reconoció tener problemas con el alcohol, no obstante, señaló que ya se sometió a una terapia para combatir sus adicciones.

“Yo creo hay un momento en tu vida que llega un mensaje importante y tomé una decisión de tomar una terapia, si estoy en un concierto y vienen personas y entran al camerino y te ofrecen una bebida, un tequila o algo pues entonces ya cambia todo, ese tipo de cosas a mí me hacen daño”, refirió el cantante.

Cabe mencionar que, en otra entrevista Pablo Montero señaló que dicha terapia contempla la implantación de una especie de chip que ayuda al organismo a revertir el efecto de opioides y otras sustancias que generan adicción incluyendo el alcohol y dicho tratamiento ya lo han probado con éxito otras celebridades del ambiente artístico como Claudio Yarto y Gustavo Adolfo Infante, por lo que espera que dicha terapia cambie su vida de forma radical.

En la misma entrevista que concedió para “Venga la Alegría”, Pablo Montero señaló que tomó la decisión de tratar sus adicciones porque quiere limpiar su imagen y ser un buen ejemplo para sus hijas, además, ya no quiere ocasionarle penas a su madre y para finalizar reiteró su inocencia en el caso de abuso sexual en el que está implicado.

“Con qué pantalones tuvieron para publicar eso, yo sería incapaz de hacer ese tipo de cosas, en su momento, cuando se resuelva esto podré comentar lo que realmente pasó (…) yo no sé cómo se atreven a publicar algo tan fuerte cuando no es cierto y cuando pueden hacerle mucho daño a la gente, escuchar a mi madre como estaba me dio mucho coraje”, finalizó.

Por ahora, Pablo Montero sigue trabajando con normalidad y su equipo de abogados se está haciendo cargo de los líos legales en los que se encuentra involucrado, no obstante, desde un inicio ha sostenido que la verdad está a su favor, por lo que confía salir bien librado para poder retomar su vida con normalidad y libre de adicciones.

