La Tigresa: así fue su intensa rivalidad con María Félix, llegó a llamarla “momia inculta”

La mañana de este miércoles 1 de marzo se dio a conocer el desafortunado fallecimiento de Irma Serrano “La Tigresa”, quien tenía 89 años de edad y de acuerdo con lo declarado por sus familiares, fue un infarto fulminante lo que le quitó la vida a la famosa vedette y a manera de homenaje, durante las últimas horas han salido a la luz distintas anécdotas y datos poco conocidos sobre la intérprete de “La Martina” y por ello en esta ocasión recordaremos cómo fue su intensa rivalidad con María Félix, a quien en alguna ocasión calificó como “momia inculta”.

De acuerdo con las propias declaraciones de Irma Serrano, su enemistad con María Félix comenzó durante la década de 1960, cuando apenas se encontraba dando sus primeros pasos dentro de la industria del espectáculo, mientras que “La Doña” ya era considerada como una de las máximas figuras del ambiente artístico.

María Félix e Irma Serrano figuraron como dos de las mujeres más bellas de toda la farándula. Foto: Especial

Según “La Tigresa”, María Félix la invitó en alguna ocasión a una de las espectaculares fiestas que ofrecía para todo el ambiente artístico, sin embargo, habría querido aprovechar su posición para pedirle de forma grosera y déspota que interpretara una canción para sus invitados, lo cual, Irma Serrano tomó como una humillación por lo que tras negarse abandonó la lujosa propiedad de la icónica actriz del Cine de Oro iniciando una intensa enemistad que se extendió durante décadas.

A lo largo de los años, ambas celebridades se enfrascaron en una sutil, pero constante guerra de declaraciones, pero fue Irma Serrano la que fue mucho más concisa y en más de una ocasión arremetió contra la intérprete de cintas como “Río Escondido” y “El Peñón de las Ánimas”, incluso, en alguna entrevista llegó a adjudicarle calificativos como “momia, frívola e inculta”.

“Yo podría ser hija de esa momia, digo momia, porque es frívola, cada vez que esa señora pisa suelo mexicano es para insultar a la ciudad, que haga algo más que mantener padrotes, que haga algo por esta sociedad, por esta ciudad llena de mugre, como ella dice. No puedo compartir sus opiniones, yo creo que ni opiniones tiene, es una persona totalmente inculta”, sostuvo Irma Serrano en alguna entrevista concedida durante la década de 1990.

En esa misma entrevista, Irma Serrano señaló que no estaba interesada en hacer las paces con María Félix pues señaló que la actriz no tiene “luz interior” y la criticó por solo haber triunfado gracias a su belleza pues consideraba que no tenía otra cosa más que ofrecerle al mundo.

“No, ni me interesaría (hacer las paces con María Félix), es una persona totalmente frívola, yo sé que ya los momentos tristes de su existencia se van a acercar porque la vida devuelve y ella se ha basado en la belleza y la belleza se acaba, la belleza se vuelve grotesca cuando no está acompañada de una luz interior, no es que yo la tenga, pero al menos estoy tratando de construirla”, finalizó “La Tigresa” quien a lo largo de su vida tuvo múltiples desencuentros con otras figuras de la farándula debido a su polémica personalidad.

