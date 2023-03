La Bebeshita se corona como “La Reina de OnlyFans” con atrevido micro bikini amarillo

Desde su salida del elenco de “Venga la Alegría Fin de Semana”, “La Bebeshita” se ha enfocado en darle vuelo a su faceta como modelo de OnlyFans y su estrategia para aumentar su número de seguidores es dar pequeñas probaditas del arriesgado contenido que publica en “la página azul” y es debido a ello que acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas pues la también cantante presumió sus curvas con un atrevido micro bikini con el que no dejó mucho a la imaginación, por lo que como era de esperarse, su post causó un gran revuelo entre sus fans, quienes no se resistieron a su belleza y se volcaron en halagos.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Daniela Alexis Barceló Trillo, como realmente se llama “La Bebeshita”, donde difundió la postal en cuestión, la cual fue un incentivo para que se suscriban a su perfil de OnlyFans, plataforma en la que derrocha belleza y sensualidad sin ningún tipo de restricción.

"La Bebeshita" enloqueció a sus fans con ese micro bikini. Foto: IG: bebeshitadany

Para esta atrevida postal, “La Bebeshita” ´posó frente a un espejo ubicado en lo que parece ser su habitación y para esta ocasión la exparticipante de reality shows como “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity” se dejó ver utilizando un arriesgado micro bikini de color amarillo, el cual, apenas y cubría sus partes íntimas, además, gracias a dicha prenda pudo presumir todas y cada una de las curvas de su estilizada silueta, la cual, ha logrado moldear gracias a distintas cirugías y otros procedimientos estéticos, pues así lo ha reconocido en más de una ocasión.

Pese a que la fotografía de “La Bebeshita” fue difundida a través de su perfil oficial de Instagram, la candente postal no tardó en ser replicada en otras plataformas digitales y en páginas administradas por sus fans, donde los halagos no se hicieron esperar para la también cantante e influencer.

"La Bebeshita" intensificó su actividad en OnlyFans tras salir de VLA. Foto: IG: bebeshitadany

“Estás guapísima”, “Eres un sueño”, “Cada día más bella”, “Simplemente espectacular”, “Toda una reina”, “Una verdadera diosa” y “¡Qué cuerpazo!”, fueron algunos de los halagos que se llevó “La Bebeshita”, quien, como Celia Lora, decidió abrir perfiles en distintas plataformas de contenido exclusivo para así llegar a más público y aumentar sus ingresos de forma considerable.

¿”La Bebeshita” regresa a la televisión?

Tras su salida de “Venga la Alegría Fin de Semana”, Daniela Alexis Barceló Trillo no ha mostrado intenciones de volver a la pantalla chica pues se ha especulado que su relación con TV Azteca no terminó de la mejor forma y esto dio pie a que se generaran rumores de su llegada a Televisa, no obstante, tampoco ha querido hablar del tema, por lo que su futuro laboral dentro de la televisión es todavía incierto, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando ella misma aclare qué proyectos tiene en puerta.

"La Bebeshita" no ha manifestado tener intenciones de volver a la televisión. Foto: IG: bebeshitadany

Mientras definde su futuro, “La Bebeshita” se ha enfocado en generar contenido para OnlyFans y para sus distintas redes sociales donde combina la sensualidad con el entretenimiento, comedia y cualquier otro tipo de tema que esté en tendencia.

