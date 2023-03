FOTOS: así fue la lujosa boda de Paulina Goto y Rodrigo Saval

La tarde del martes 28 de febrero, Paulina Goto y Rodrigo Saval se convirtieron en marido y mujer luego de casi cuatro años de noviazgo, por lo que la joven y feliz pareja no dudó en gritarle a los cuatro vientos su felicidad y por ello, en esta ocasión te contaremos todos los pormenores de su lujosa e íntima boda celebrada en un exclusivo jardín de la Ciudad de México.

Para empezar a abordar el tema hay que recordar que el romance de Paulina Goto y Rodrigo Saval comenzó en abril de 2019 y de acuerdo con las declaraciones de la actriz fueron las habilidades musicales del también político las que la conquistaron, además confesó creer en el destino y en las cartas astrales pues tiempo antes le habían dicho que su pareja ideal sería una persona del signo capricornio, tal como ocurrió por lo que considera que fueron hechos el uno para el otro.

Paulina Goto y Rodrigo Saval se comprometieron en septiembre de 2022. Foto: IG: paulinagoto

Fue en el mes de septiembre de 2022 cuando Rodrigo Saval le hizo la propuesta de matrimonio a Paulina Goto, quien sin pensarlo dio el sí, por lo que desde entonces comenzaron todos los preparativos para la boda, no obstante, trataron de ser sumamente herméticos con todo lo referentre al esperado evento.

La joven pareja se mostró más que feliz por su matrimonio. Foto: IG: paulinagoto

Así fue la boda de Paulina Goto y Rodrigo Saval

Como se mencionó antes, Paulina Goto y Rodrigo Saval se casaron la tarde del martes 28 de febrero, una fecha un tanto inusual que tomó por sorpresa a todos, sin embargo, esto no representó ningún problema para la pareja, pues fueron sumamente selectivos en su lista de invitados pues solo quisieron contar con sus familiares y amigos más allegados.

Paulina Goto y Rodrigo Saval le gritaron su amor a los cuatro vientos. Foto: IG: paulinagoto

La oficina de prensa de la actriz de 31 años informó en un comunicado que la boda de Paulina Goto y Rodrigo Saval unicamente fue por lo civil y la ceremonia se realizó en el jardín BLOOM del emblemático y exclusivo Hotel St. Regis de la Ciudad de México.

Paulina Goto derrochó belleza y elegancia con este espectacular vestido. Foto: Especial

En cuanto al espectacular outfit que Paulina Goto utilizó para este día tan importante en su vida se trataba de un elegante vestido blanco diseñado por la española Rosa Clará, además, utilizó un velo bordado a mano que fue una creación del diseñador mexicano César Luna, por lo que lució más bella que de costumbre, por su parte, Rodrigo Saval utilizó un elegante traje gris a cuadros que contrastó con una camisa blanca y corbata azul.

Paulana Goto y Rodrigo Saval tuvieron una íntima celebración. Foto: Especial

En las fotos difundidas por la feliz pareja se pudo ver que tras darse el “sí” tuvieron una sobria y elegante celebración donde no pudo faltar el champagne y el pastel, sin embargo, no se pudo saber cuál fue el banquete completo, no obstante, otro detalle que llamó mucho la atención fue que Paulina Goto y Rodrigo Saval se dejaron ver a bordo de un Porsche 911 Targa 4S de color blanco, el cual, se ha especulado, pudo haber sido uno de sus regalos de bodaa.

La pareja posó a bordo de un lujoso Porsche. Foto: Especial

De momento, la pareja no ha revelado si tienen planeado casarse por la vía religiosa, ni han mostrado si ya viajaron a su luna de miel, pero lo que sí han dejado muy en claro es que se encuentran más que enamorados, pues han compartido distintas fotografías de su boda y han respondido a todas las felicitaciones que han recibido.

