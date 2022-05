Paulina Goto denuncia a chofer de aplicación; "tuve que abrir la puerta y saltar"

Paulina Goto denunció a través de sus redes sociales a un chofer de aplicación con el que se sintió insegura al grado de "abrir la puerta y saltar". En su cuenta de Twitter, la actriz expuso la mala experiencia que vivió y le pidió a sus seguidores que se cuiden mucho para no pasar por lo mismo que ella.

Goto, que inició su carrera como actriz hace varios años, en producciones como "Miss XV" y "Niña de mi corazón"; hoy a sus 30 goza de una gran fama gracias a la serie de Netflix "Madre sólo hay dos", en la que da vida a Mariana, y comparte créditos con Ludwika Paleta.

"Tuve que abrir la puerta y saltar", denuncia Paulina Goto

Fue a través de su cuenta oficial en la popular plataforma digital que Paulina dio a conocer la experiencia de angustia que vivió este viernes al utilizar una aplicación de transporte. En un tweet en el que "arrobó" a la empresa involucrada, denunció que un chofer no le permitió bajar la ventanilla del auto y le cerro las puertas con seguro.

Así relató Paulina Goto lo sucedido con una app de transporte. Foto: TW @soypaulinagoto

"Por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD (Gracias a Dios) pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien", escribió Goto para acompañar un par de imágenes en las que muestra el auto y la denuncia que hizo en la misma plataforma de transporte.

"Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no", relató la actriz.

Agregó que le pidió al chofer de la app que parara el auto para que se pudiera bajar, pero éste no le hizo caso. "Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, que no me iba a pasar nada'. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba", escribió Paulina para dar a conocer la mala experiencia a la que se enfrentó.

Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar, y también la de la empresa, que le pidió mandará un mensaje directo para proporcionar más datos.

